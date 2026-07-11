«S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, c'est la France !» — Lamine Yamal sur la demi-finale de la Coupe du Monde

L'ailier de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a exprimé ses pensées après la victoire 2-1 contre la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Zamin.uz présente les déclarations intenses et confiantes du joueur aux médias.

«Nous étions bien supérieurs à l'adversaire»

La jeune star espagnole n'a pas caché sa satisfaction concernant la performance de son équipe et la qualification pour les demi-finales.

Déclaration de Lamine Yamal : «Nous sommes très heureux d'être à nouveau en demi-finale. Nous visons cela depuis longtemps et nous voulons aller jusqu'au bout. Nous sommes ravis de cette victoire et de la qualification. Je pense que nous étions bien supérieurs à l'adversaire. Oui, le but encaissé était étrange car il est survenu au moment où nous contrôlions totalement le match. Mais c'est le football.»

Le joueur a ajouté que, même si leur jeu ne semble pas toujours esthétique pour certains, la réalité est qu'aucune équipe n'a encore réussi à rivaliser avec l'Espagne dans ce tournoi.

«Si quelqu'un doit avoir peur, c'est la France»

En évoquant le futur adversaire en demi-finale, Yamal a souligné que les Espagnols n'ont aucune crainte et que la pression est davantage sur l'adversaire.

Avantage historique : L'année dernière, l'Espagne avait éliminé la France de la Ligue des Nations. C'est pourquoi Yamal a affirmé que si quelqu'un doit avoir peur, c'est bien la France.

Le meilleur duo : Selon l'ailier, le prochain match opposera deux des plus grandes nations du football mondial. Ces équipes sont actuellement les deux meilleures sélections au monde.

Absence de peur : «Nous verrons ce qui se passera sur le terrain, mais nous n'avons aucune peur», a conclu le joueur.

Quand aura lieu le choc ?

En demi-finale du Mondial, les fans assisteront à un choc digne d'une véritable finale.

Match : Espagne — France

Date : 14 juillet

Ce duel entre deux géants est sans aucun doute l'un des événements les plus attendus et intenses de la Coupe du Monde.