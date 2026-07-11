Sadio Mané annonce la fin de sa carrière internationale avec le Sénégal

Légende du football sénégalais et l'une des plus grandes stars du continent, Sadio Mané a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale. L'attaquant de 34 ans a pris cette décision après la conclusion du parcours du Sénégal lors de la Coupe du Monde. Ayant porté le maillot des « Lions de la Teranga » pendant 14 ans, le joueur restera l'acteur principal de la période la plus faste de l'histoire de son pays. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Le Quotidien, Mané a annoncé sa décision après la douloureuse défaite (2-3) contre la Belgique en huitièmes de finale du Mondial organisé en Amérique du Nord. Dans une lettre d'adieu envoyée depuis Dakar, le joueur s'est excusé auprès de son peuple pour les résultats en deçà des attentes et a souligné qu'il avait tout donné à chaque seconde où il portait le maillot national.

« Sachez que j'ai tout sacrifié pour ce drapeau. J'ai toujours tout donné et je me suis battu avec acharnement pour notre patrie », a déclaré Sadio Mané dans son message. Il a également exprimé sa gratitude envers les supporters qui l'ont soutenu tout au long de sa longue carrière, reconnaissant que leur encouragement a été le moteur principal de ses succès.

Un héritage légendaire et des victoires inoubliables

Mané a disputé un total de 130 matchs avec l'équipe nationale du Sénégal. Son plus grand succès international reste ses victoires à la Coupe d'Afrique des Nations. Bien que des situations controversées aient entouré le dernier titre en raison des manifestations et des contestations des décisions arbitrales lors de la finale de 2025, Sadio demeure une véritable icône du football africain moderne.

Lors de la Coupe du Monde 2026, Mané n'a pas pu montrer sa meilleure forme physique, revenant tout juste d'une blessure. Néanmoins, en tant que capitaine, il a fait preuve de leadership sur le terrain et dans le vestiaire, servant d'exemple aux jeunes joueurs. Son départ marque la fin d'une ère entière pour le football sénégalais.

Bien que l'attaquant ait raccroché les crampons au niveau international, il ne compte pas quitter le monde du sport. Mané a exprimé sa volonté de mettre son expérience au service du développement du football national à l'avenir. Il a révélé son intention de travailler au sein du staff technique, en tant que directeur sportif ou dans les instances dirigeantes du football. Cela donne de l'espoir aux fans du football sénégalais de voir le retour de la légende sous une nouvelle forme.