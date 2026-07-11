«Je présente mes excuses à tous» : Vinícius sur la défaite du Brésil

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil Vinícius Júnior s'est exprimé pour la première fois devant les supporters après une participation décevante à la Coupe du Monde. Les «Pentacampeões» ont quitté la Coupe du Monde 2026 prématurément après une défaite surprise 1-2 contre la Norvège en huitièmes de finale. Zamin.uz présente la réaction douloureuse du joueur après la défaite.

«Il a fallu quelques jours pour réaliser»

Vinícius a adressé un message aux fans sur ses réseaux sociaux officiels, ne cachant pas sa profonde déception face au résultat du tournoi. Il a souligné qu'il lui a fallu plusieurs jours pour digérer ce coup dur et reprendre ses esprits.

Extrait de la déclaration de Vinícius Júnior sur les réseaux sociaux : «Presque quatre ans ont passé, et je réfléchis encore à ce que je dois écrire après une nouvelle défaite douloureuse en Coupe du Monde. J'ai vu tant de personnes de tous âges croire en moi, partager notre rêve et nous soutenir, qu'il ne serait pas juste de garder le silence. Porter le maillot de l'équipe nationale est la plus grande fierté de ma vie. Quitter la Coupe du Monde en huitièmes de finale est un sentiment douloureux difficile à exprimer. Je sais à quel point je me suis préparé, à quel point j'étais concentré et à quel point je voulais ce tournoi pour vous et pour ma famille. Le sentiment de tristesse est immense. Nous avions une équipe capable d'aller plus loin, mais nous n'avons pas réussi. Je présente mes excuses à tous et je continuerai à me battre pour notre rêve : revenir au sommet du football mondial».

Les 3 points clés du message de Vinícius

La déclaration du joueur était à la fois douloureuse et pleine d'espoir pour les fans :