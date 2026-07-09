Coupe du Monde 2026 : Les stars suisses prêtes pour le choc contre Lionel Messi et l'Argentine

À l'approche des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, une atmosphère de confiance règne au sein de l'équipe nationale suisse. Avant le match contre l'Argentine, championne du monde en titre, les Suisses affirment non seulement ne pas craindre leur adversaire, mais être prêts à signer un résultat historique. Cette rencontre, qui se déroulera au stade de Kansas City, est attendue comme l'un des chocs les plus importants du tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le capitaine de l'équipe suisse, Granit Xhaka, a souligné que l'appétit de son équipe grandit à chaque match. Après avoir éliminé la Colombie aux tirs au but en huitièmes de finale, les hommes de Murat Yakin prolongent leur série d'invincibilité à huit matchs. Dans une interview accordée à Nau.ch, Xhaka a noté que l'équipe a su transformer la pression en une motivation supplémentaire.

Le facteur Lionel Messi et une opportunité historique

Pour les joueurs suisses, affronter Lionel Messi revêt une importance particulière. Les membres de l'équipe considèrent comme un grand honneur de jouer contre l'un des plus grands footballeurs de notre époque. Granit Xhaka a reconnu que c'est un privilège pour tout joueur d'évoluer à l'ère de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tout en précisant que le processus d'analyse minutieuse de l'équipe argentine a déjà commencé.

L'attaquant Cedric Itten a rejoint l'avis de son capitaine. Selon lui, il n'y a pas de plus grand bonheur que de jouer contre Messi en quart de finale d'une Coupe du Monde. Après la victoire difficile de l'Argentine contre l'Égypte (3-2), Itten est convaincu qu'il y a une chance à saisir contre n'importe quel adversaire.

Le milieu de terrain Remo Freuler n'a pas caché qu'il n'avait jamais affronté Lionel Messi de sa carrière et que cette rencontre serait un événement inoubliable pour lui. « Nous avons atteint les quarts de finale avec mérite, mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous donnerons tout », a ajouté Freuler.

Le choc décisif à Kansas City

L'un des jeunes talents, Fabian Rieder, a admis qu'il n'aurait jamais imaginé, enfant, partager le terrain avec la légende argentine sur une telle scène. Bien que la majorité des supporters dans le stade soient attendus pour soutenir l'Argentine, la Suisse vise à utiliser cela à son avantage.

Rappelons que l'équipe argentine continue de défendre son titre après une victoire pleine de caractère contre l'Égypte en huitièmes de finale. La Suisse, quant à elle, est déterminée à créer l'une des plus grandes sensations du tournoi grâce à son jeu discipliné et sa cohésion d'équipe. Le vainqueur de ce duel décrochera son billet pour les demi-finales.