À l'approche des quarts de finale de la Coupe du Monde, une énorme controverse politique et sportive a éclaté autour de la FIFA. La décision inattendue de l'organisation concernant l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun, a divisé la communauté du football. Plus intrigant encore, il est rapporté que le président de la Maison Blanche, Donald Trump, serait impliqué dans cette affaire. Zamin.uz a étudié les détails de cet événement retentissant.

L'appel téléphonique de Trump a-t-il fait changer la décision de la FIFA ?

Malgré un carton rouge reçu sur le terrain, l'attaquant américain Folarin Balogun a obtenu l'autorisation de jouer le quart de finale de la Coupe du Monde contre la Belgique. La Commission de discipline de la FIFA a pris la décision surprenante de suspendre la sanction du joueur avec une période de probation d'un an. décision inattendue.

Selon des initiés, une figure politique majeure se cache derrière cette « clémence » :

Allégation : La sanction de Balogun a été reportée après un appel téléphonique personnel du président américain Donald Trump.

Réaction de la FIFA : La direction de l'organisation affirme officiellement que la décision de la commission de discipline n'est liée à aucune pression politique ou ingérence extérieure. Cependant, peu de gens dans le monde du football croient à ces déclarations.

Traitement différent pour les Anglais : Jarell Quansah sévèrement sanctionné

Alors que la star américaine s'en sort avec un simple avertissement, une décision totalement opposée et stricte a été prise à l'encontre du défenseur de l'équipe d'Angleterre, Jarell Quansah. Expulsé lors du match contre le Mexique, le joueur anglais a reçu une suspension de deux matchs. .

Sky rapporte que la FIFA a appliqué la mesure la plus sévère sans aucune hésitation dans cette situation. Résultat :

Quansah manquera le choc des quarts de finale contre la Norvège. Si l'Angleterre se qualifie pour les demi-finales, il ne pourra pas non plus aider son équipe lors de ce match crucial.

Deux destins opposés : comparaison des cas Balogun et Quansah

Ces décisions de la FIFA ont renforcé les critiques concernant les « deux poids, deux mesures » et un système de « sanction sélective » dans le monde du football. Pour bien comprendre la situation, il suffit de regarder le tableau suivant :

Joueur et équipe nationale Match du carton rouge Décision finale de la FIFA Jouera-t-il le quart de finale ? Facteur ayant suscité les critiques Folarin Balogun Match avant la Belgique 1 an de probation (sanction annulée temporairement) Oui, jouera contre la Belgique Rapports sur la Maison Blanche et l'appel de Donald Trump Jarell Quansah Match contre le Mexique Suspension complète de 2 matchs Non, manquera la Norvège et une éventuelle demi-finale Aucune clémence accordée, appel rejeté

Actuellement, les fans et les experts condamnent fermement cette action de la FIFA. Alors qu'un appel présidentiel suffit pour le représentant d'un pays, un autre joueur est contraint de regarder les phases les plus importantes du tournoi depuis les tribunes. Les règles de la FIFA, censées être inflexibles, ont-elles fléchi face à la grande politique ? Cette question reste ouverte.