La Chine réalise une percée historique : elle réussit à faire atterrir une fusée lancée

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La Chine réalise une percée historique : elle réussit à faire atterrir une fusée lancée

La Chine a franchi une nouvelle étape importante dans le domaine des technologies spatiales. Le pays a réussi pour la première fois à récupérer un propulseur de fusée réutilisable sur Terre. Ce résultat est considéré comme l'une des avancées les plus significatives du programme spatial moderne chinois.

Il est rapporté que, Long March 10B la fusée a été lancée depuis l'île de Hainan le 10 juillet. Après le vol, le propulseur, séparé de la partie supérieure de la fusée, est revenu en position verticale environ six minutes plus tard et a atterri avec précision sur une plateforme flottante en mer.

Selon les experts, ce succès renforce la capacité de la Chine à rivaliser avec les entreprises américaines leaders dans le domaine des fusées réutilisables. Aujourd'hui, SpaceX appartenant à Elon Musk, ainsi que Blue Origin fondée par Jeff Bezos, utilisent activement cette technologie.

La plupart des fusées conventionnelles sont à usage unique et leurs composants principaux sont détruits après le vol. C'est pourquoi chaque lancement coûte cher. La réutilisation des propulseurs permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux.

Il convient de rappeler que, SpaceX en 2015, Falcon 9 a réussi pour la première fois à faire atterrir le propulseur de sa fusée. Actuellement, cette fusée effectue des centaines de vols par an et ses propulseurs sont réutilisés des dizaines de fois.

La Chine a effectué son premier test dans ce domaine en février de cette année avec le modèle de fusée Long March 10A . La nouvelle Long March 10B est capable de transporter au moins 16 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et est comparée à Falcon 9 en termes de capacités techniques.

Cependant, la Chine utilise une solution différente pour l'atterrissage des fusées. Si Falcon 9 atterrit de manière autonome sur terre ou sur un navire-drone, Long March 10B est fixée à un filet spécial monté sur une plateforme flottante à l'aide de crochets d'atterrissage.

Ce succès a également eu un impact positif sur le marché boursier. Suite à cette nouvelle, les actions des sociétés China Spacesat et China Satellite Communications ont augmenté d'environ 10 %.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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