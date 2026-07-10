Brozović pourrait rejoindre le Real Madrid : une option intéressante pour Mourinho

Le milieu de terrain de l'équipe nationale de Croatie, Marcelo Brozović, est devenu agent libre après avoir quitté le club saoudien d'Al-Nassr.

Il est désormais rapporté que le joueur de 33 ans pourrait poursuivre sa carrière dans l'un des plus grands clubs d'Espagne.

Le Real Madrid étudie l'option Brozović

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le Real Madrid a la possibilité de recruter Brozović sans frais de transfert.

Comme le milieu croate est agent libre, aucun montant ne sera versé à un autre club. Cela pourrait être une option financièrement avantageuse pour le « club royal ».

Mourinho mise sur l'expérience

Selon la source, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s'est montré intéressé par l'idée de faire venir Brozović dans l'équipe.

Le technicien portugais pourrait avoir besoin d'un joueur capable d'apporter de l'expérience, de la discipline et de gérer la pression des grands matchs au milieu de terrain.

Un contrat d'un an possible

Selon les rapports, l'accord potentiel pourrait porter sur une durée d'un an.

Ce serait une décision à risque relativement faible pour le Real : le club testerait un joueur expérimenté à court terme, et Brozović obtiendrait l'opportunité de revenir au plus haut niveau européen.

Connu pour son passage à l'Inter

Marcelo Brozović est surtout connu en Europe pour ses performances avec l'Inter.

Il a défendu les couleurs du club milanais de 2015 à 2023 et est devenu l'une des figures clés du milieu de terrain de l'équipe.

99 matchs avec la Croatie

Brozović possède également une grande expérience avec l'équipe nationale de Croatie.

Il a disputé 99 matchs sous le maillot national et a marqué 7 buts.

Une option inattendue mais logique pour le Real

En termes d'âge, Brozović n'est pas un projet à long terme. Cependant, son statut d'agent libre, sa grande expérience et sa culture tactique au milieu de terrain pourraient faire de lui une option utile à court terme pour le Real.

La question principale est désormais de savoir si l'intérêt de Mourinho se transformera en offre officielle ou si Brozović parviendra à un accord avec un autre club.