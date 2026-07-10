Liste des révélations de la Coupe du Monde 2026 : un footballeur ouzbek y figure

La Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, ne révèle pas seulement des équipes puissantes, mais aussi de nouvelles stars.

Des experts ont dressé une liste des joueurs qui se sont distingués durant le tournoi. Si certains sont arrivés au Mondial en tant que superstars, d'autres ont attiré l'attention du monde entier grâce à cette compétition.

Abdukodir Khusanov — La grande révélation de l'Ouzbékistan

La présence du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, sur cette liste mérite une attention particulière.

Il était déjà considéré comme un joueur talentueux auparavant. Mais la Coupe du Monde a permis à Khusanov de dépasser le cadre asiatique pour s'imposer sur la scène internationale.

Le défenseur a été solide dans les duels, a organisé sa ligne défensive avec rigueur et a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs attaquants mondiaux.

Michael Olise — La force créative de la France

Le joueur de l'équipe de France, Michael Olise, fait également partie des noms retenus par les experts.

Il a joué un rôle majeur en attirant les défenseurs adverses pour créer des espaces pour ses coéquipiers. Durant le tournoi, Olise a été considéré comme l'un des joueurs les plus créatifs de la France.

Vozinha — Le héros du Cap-Vert

Le gardien de but Vozinha a été le héros principal de l'équipe nationale du Cap-Vert.

Le portier, de son vrai nom Josimar Dias, a permis à son équipe de lutter dignement contre des adversaires puissants grâce à ses arrêts. Son match contre l'Argentine, en particulier, a fait de lui l'un des joueurs mémorables du tournoi.

L'histoire de Vozinha a prouvé une fois de plus qu'une Coupe du Monde peut révéler un joueur méconnu au monde entier en quelques semaines.

Lamine Yamal — De talent à leader

L'Espagnol Lamine Yamal était déjà connu avant le tournoi comme un joueur au futur brillant.

Mais lors de la Coupe du Monde 2026, il a montré qu'il n'était pas seulement un adolescent talentueux, mais un leader capable de faire la différence dans les matchs cruciaux. C'est pourquoi il figure parmi les révélations du tournoi.

Erling Haaland — A propulsé la Norvège vers un nouveau niveau

Il est difficile de qualifier Erling Haaland de révélation, car il était déjà l'une des stars du football mondial avant le Mondial.

Cependant, grâce à ses performances, ses buts décisifs et le fait d'avoir porté la Norvège sur le devant de la scène lors de la Coupe du Monde 2026, il figure également sur cette liste.

Les exploits d'Haaland ont attiré l'attention des fans sur l'ensemble de l'équipe nationale norvégienne.

Un tournoi d'un mois peut changer une carrière

La Coupe du Monde a toujours été la plus grande vitrine pour les joueurs.

Le Mondial 2026 l'a prouvé une fois de plus : en quelques semaines, un joueur peut faire passer sa carrière à un niveau supérieur, attirer l'intérêt des grands clubs et laisser son empreinte dans l'histoire du football.