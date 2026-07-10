Klopp a reçu une offre importante d'Allemagne : les détails du salaire révélés

La Fédération allemande de football (DFB) aurait pris des mesures sérieuses pour nommer Jürgen Klopp au poste de sélectionneur de l'équipe nationale.

Selon Bild, la DFB a proposé au technicien de 59 ans un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 7 millions d'euros. Ce montant serait supérieur aux revenus perçus par Julian Nagelsmann lorsqu'il dirigeait la Mannschaft.

Un contrat de quatre ans proposé à Klopp

Selon la source, la Fédération allemande souhaite construire un projet à long terme avec Klopp.

Le contrat proposé porte sur quatre ans. Cela montre que la DFB a l'intention d'entamer la prochaine étape de l'équipe nationale avec un technicien expérimenté et charismatique.

Un salaire annuel de 7 millions d'euros

Le rapport de Bild indique que le salaire annuel proposé à Klopp est de 7 millions d'euros.

Les médias avaient précédemment rapporté que Julian Nagelsmann percevait environ 4 à 6 millions d'euros par an en tant que sélectionneur de l'Allemagne.

À cet égard, l'offre préparée pour Klopp souligne à quel point la Fédération allemande prend cette candidature au sérieux.

Le contrat avec Nagelsmann a été résilié

Le 3 juillet, la Fédération allemande de football avait annoncé la résiliation anticipée du contrat de Julian Nagelsmann.

Par la suite, la DFB a fait part de son intention de négocier avec Klopp. Il semble désormais que cet intérêt ait atteint le stade d'une offre financière concrète.

La situation liée à Red Bull

À partir de 2025, Jürgen Klopp devrait occuper le poste de directeur du football mondial chez Red Bull.

Son contrat avec cette structure serait prévu jusqu'à fin 2029. Par conséquent, la manière dont l'option de l'équipe nationale allemande affectera les plans futurs de Klopp reste une question ouverte.

Un nouveau défi après l'ère Liverpool

Avant de rejoindre la corporation Red Bull, Klopp a dirigé Liverpool de 2015 à 2024.

Après son passage réussi dans le club anglais, son nom a été fréquemment associé à l'équipe nationale d'Allemagne. Désormais, le contrat proposé par la DFB renforce cette probabilité.

Alors que le football allemand est à la recherche d'un nouveau sélectionneur, la question principale demeure : Klopp acceptera-t-il le projet de l'équipe nationale après sa carrière en club ?