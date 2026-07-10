Arsenal réalise un transfert surprise : Illan Meslier rejoint le club londonien

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Arsenal réalise un transfert surprise : Illan Meslier rejoint le club londonien

Le club londonien d'Arsenal a réalisé un nouveau coup inattendu lors du mercato estival. Le champion en titre de la Premier League a officiellement annoncé la signature de l'ancien gardien de Leeds United, Illan Meslier. Le portier français rejoint les « Gunners » en tant qu'agent libre, une nouvelle qui a surpris les experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est précisé que le gardien de 26 ans a signé un contrat de deux ans avec le club londonien. Selon l'accord, les parties peuvent prolonger leur collaboration d'une année supplémentaire d'un commun accord. Comme le contrat de Meslier avec Leeds était arrivé à son terme, Arsenal l'a recruté gratuitement, ce qui est considéré comme une opération financièrement efficace par la direction du club.

Selon Goal.com, Illan Meslier a été recruté par Arsenal en tant que gardien remplaçant expérimenté. Bien que David Raya soit actuellement le titulaire, les incertitudes entourant Kepa Arrizabalaga augmentent la probabilité que Meslier devienne le numéro deux dans la hiérarchie de l'équipe. Meslier a disputé un total de 215 matchs dans le football anglais, ce qui constituera une source d'expérience importante pour l'équipe de Mikel Arteta.

Nouveau défi et objectifs

Après avoir rejoint sa nouvelle équipe, Meslier n'a pas caché son enthousiasme. « Je suis très heureux. C'est un grand jour pour moi car je rejoins les champions. Pour moi, Arsenal est le plus grand club d'Angleterre. J'ai hâte de montrer mon amour pour ce blason et de remporter de nouveaux trophées avec l'équipe », a déclaré le gardien lors d'une interview sur le site officiel du club.

Le portier français portera le numéro 30 avec Arsenal. Il a déjà rejoint les entraînements au centre d'entraînement Sobha Realty. L'arrivée de Meslier renforce la concurrence au sein de l'équipe et ouvre la voie au développement des jeunes talents.

BBC Sport ajoute qu'à la suite de ce transfert, le gardien de 20 ans Tommy Setford sera prêté à un autre club pour obtenir plus de temps de jeu. Cela rend le staff des gardiens d'Arsenal encore plus solide et équilibré.

L'équipe dirigée par Mikel Arteta vise non seulement à maintenir son hégémonie dans le championnat national la saison prochaine, mais aussi à atteindre les sommets en Ligue des champions. Dans un calendrier aussi chargé, la présence d'un gardien expérimenté comme Meslier apporte une confiance supplémentaire au staff technique.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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