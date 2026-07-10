Le sélectionneur de la Belgique affirme ne pas avoir de plan spécial pour arrêter Lamine Yamal

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Le sélectionneur de la Belgique affirme ne pas avoir de plan spécial pour arrêter Lamine Yamal

À l'approche du quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a partagé ses réflexions. Le technicien a souligné que son équipe ne se concentrera pas uniquement sur le fait d'arrêter la jeune star adverse, Lamine Yamal. Au contraire, les « Diables Rouges » visent à mener une bataille collective contre toute l'équipe espagnole. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La Belgique aborde cette rencontre, qui se déroulera à Los Angeles, avec le statut d'outsider. Cependant, Rudi Garcia estime les chances de ses joueurs et croit qu'il est possible de mettre fin à la série d'invincibilité des champions d'Europe. Selon l'entraîneur, la force de l'Espagne ne réside pas dans un seul joueur, mais dans leur jeu collectif global.

Jeu collectif et approche tactique

L'Espagne est la seule équipe du tournoi à ne pas avoir encore encaissé de but. Selon le média RTBF, tout en respectant cette statistique, Garcia a souligné qu'il était temps de la changer. « Nous n'avons pas de plan spécial contre Lamine Yamal, car un tel plan serait nécessaire pour chaque joueur. Nous avons besoin d'un plan contre l'Espagne dans son ensemble », a ajouté l'entraîneur.

Le sélectionneur belge vise à perturber le style basé sur la possession de balle de l'adversaire et à gagner en étant efficace sur les contre-attaques. À son avis, la Belgique possède un potentiel offensif suffisant pour percer la défense adverse lorsqu'elle récupère le ballon. Cela devrait être l'un des facteurs décisifs du match.

Préparation mentale et confiance en la victoire

Bien que Rudi Garcia ait des origines espagnoles, il a affirmé que toute son attention est désormais tournée vers le succès de la Belgique. « J'ai du sang andalou dans les veines, mais mon cœur est avec la Belgique. Nous aborderons ce quart de finale avec toutes nos forces. Tout le monde pense que nous allons être éliminés, mais nous avons toutes les chances de gagner », a-t-il déclaré.

Bien que l'Espagne soit considérée comme favorite en tant que vainqueur de l'Euro 2024, la Belgique croit en ses forces. Selon l'entraîneur, pour aller loin dans le tournoi, il faut absolument battre des équipes fortes. Ce match servira non seulement de billet pour les demi-finales, mais aussi d'examen pour la nouvelle génération belge.

Rappelons que l'Espagne affiche un jeu stable sans avoir pratiquement modifié son effectif. Lamine Yamal est reconnu comme l'une des armes les plus dangereuses de cette équipe. Cependant, les joueurs de Garcia se préparent à surmonter cet « obstacle » grâce à la discipline collective.

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Jahongir Tursunov
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