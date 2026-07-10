Xabi Alonso nommé entraîneur de Chelsea : Une nouvelle ère et de grandes promesses

Le club londonien de Chelsea est officiellement entré dans une nouvelle ère. Après avoir pris ses fonctions d'entraîneur au stade de Stamford Bridge, le célèbre technicien espagnol Xabi Alonso n'a pas caché son admiration pour l'immense potentiel de l'équipe. L'entraîneur de 44 ans, s'adressant aux supporters lassés par des années de crise, a promis de restaurer une culture de la gagne au sein du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Invité par la direction de BlueCo à diriger un projet à long terme, Alonso a signé un contrat de quatre ans avec Chelsea. Pour le club londonien, qui a terminé à la 10e place de la Premier League lors de la saison 2025-26 et a été privé de compétitions européennes, cette nomination est perçue comme une lueur d'espoir. L'entraîneur a déjà commencé les séances d'entraînement avec le noyau dur de l'équipe au centre de Cobham.

Travail et nouvelle culture

Lors de sa première apparition officielle, Xabi Alonso a souligné que la discipline et l'éthique de travail seraient prioritaires. Selon le technicien, qui a connu de grands succès avec le Real Madrid et le Bayer Leverkusen, chaque joueur doit se dévouer totalement à l'équipe pour réussir. « Rien ne doit être épargné, tout doit être pour l'équipe. Le travail acharné est une obligation. Nous devons créer une nouvelle culture et ce processus se poursuivra chaque jour à Cobham », a déclaré Alonso.

Le technicien espagnol évalue hautement l'effectif et le potentiel des joueurs. Son objectif n'est pas seulement de gagner, mais d'instaurer un style de jeu attractif qui ravira les fans. Alonso a noté que travailler dans l'un des plus grands clubs du monde est pour lui un immense honneur et une responsabilité.

Rétablir le lien avec les supporters

Ces dernières années, les relations entre la direction du club et les supporters s'étaient considérablement refroidies. Xabi Alonso comprend parfaitement ce problème et a l'intention de transformer l'atmosphère au stade. Selon lui, sans un lien émotionnel entre l'équipe sur le terrain et les supporters dans les tribunes, aucun succès durable n'est possible.

« Je connais l'énergie de Stamford Bridge. Nous devons restaurer cette puissance et la connexion entre toutes les composantes. Mon message aux fans est que si nous sommes unis et que nous créons cette force, des jours meilleurs arriveront. Cette énergie doit venir de nous, et ensemble, nous accomplirons de grandes choses dans les années à venir », a ajouté l'entraîneur.

Selon ixbt.com, des changements majeurs sont attendus dans l'effectif avec l'arrivée d'Alonso. L'entraîneur souhaite profiter de la préparation d'avant-saison pour sélectionner les joueurs correspondant à ses visions tactiques. Les fans de Chelsea attendent avec impatience de voir leur équipe retrouver les sommets de la Ligue des champions et de la Premier League.