Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldi

·34·Sport
Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldi

Portugaliya milliy jamoasida bosh murabbiy masalasi rasman hal bo‘ldi. Terma jamoa matbuot xizmati Jorje Jezush bosh murabbiy etib tayinlanganini e’lon qildi.

71 yoshli mutaxassis endi Portugaliyani Yevro-2028 va JCH-2030 yo‘lida tayyorlaydi. Uning so‘nggi ish joyi esa Krishtianu Ronaldu to‘p suradigan Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi bo‘lgani e’tiborni yanada oshirmoqda.

Portugaliya rasmiy xabar berdi

Portugaliya milliy jamoasi matbuot xizmati X tarmog‘idagi sahifasi orqali Jorje Jezush tayinlovini rasman tasdiqladi.

«Bugun yangi yo‘l boshlanmoqda. Milliy jamoaga xush kelibsiz, mister Jorje Jezush», — deyiladi xabarda.

Bu e’lon Portugaliya termasi uchun yangi bosqich boshlanganini anglatadi.

Jezush oldida katta vazifalar turibdi

Avvalroq A Bola nashri 71 yoshli mutaxassis Portugaliyani Yevro-2028 va JCH-2030 saralash hamda tayyorgarlik davrida boshqarishini ma’lum qilgan edi.

Bu esa Jezushga qisqa muddatli emas, balki bir necha yillik strategik loyiha ishonib topshirilayotganini ko‘rsatadi.

Ronaldu bilan bog‘liq qiziq nuqta

Jorje Jezushning oxirgi ish joyi Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi bo‘lgan.

Aynan shu klubda Portugaliya termasi sardori Krishtianu Ronaldu to‘p suradi. Shu bois yangi murabbiy va Ronaldu o‘rtasidagi aloqa milliy jamoadagi keyingi qarorlar fonida alohida qiziqish uyg‘otishi tabiiy.

«An-Nasr» bilan chempionlik

Ma’lumot uchun, o‘tgan mavsumda «An-Nasr» Saudiya Arabistoni chempioniga aylangan.

Jezush yozda ushbu klubni tark etgan edi. Endi esa u faoliyatidagi navbatdagi katta chaqiriq — Portugaliya milliy jamoasini boshqarishga kirishmoqda.

Portugaliya uchun yangi yo‘l

Portugaliya 1/8 finalda Ispaniyaga mag‘lub bo‘lib, JCH-2026dagi ishtirokini yakunlaganidan keyin jamoa atrofida o‘zgarishlar kutilgan edi.

Jorje Jezush tayinlovi shu jarayonning birinchi yirik qadami bo‘ldi. Endi asosiy savol shunday: tajribali mutaxassis Portugaliyani yangi avlod va Ronaldu merosi o‘rtasida qanday yo‘lga boshlaydi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiManchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:17Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterArgentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterBugun, 20:16Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borMakron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borBugun, 20:03Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiRudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiBugun, 19:52Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi