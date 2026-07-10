Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldi
Portugaliya milliy jamoasida bosh murabbiy masalasi rasman hal bo‘ldi. Terma jamoa matbuot xizmati Jorje Jezush bosh murabbiy etib tayinlanganini e’lon qildi.
71 yoshli mutaxassis endi Portugaliyani Yevro-2028 va JCH-2030 yo‘lida tayyorlaydi. Uning so‘nggi ish joyi esa Krishtianu Ronaldu to‘p suradigan Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi bo‘lgani e’tiborni yanada oshirmoqda.
Portugaliya rasmiy xabar berdi
Portugaliya milliy jamoasi matbuot xizmati X tarmog‘idagi sahifasi orqali Jorje Jezush tayinlovini rasman tasdiqladi.
«Bugun yangi yo‘l boshlanmoqda. Milliy jamoaga xush kelibsiz, mister Jorje Jezush», — deyiladi xabarda.
Bu e’lon Portugaliya termasi uchun yangi bosqich boshlanganini anglatadi.
Jezush oldida katta vazifalar turibdi
Avvalroq A Bola nashri 71 yoshli mutaxassis Portugaliyani Yevro-2028 va JCH-2030 saralash hamda tayyorgarlik davrida boshqarishini ma’lum qilgan edi.
Bu esa Jezushga qisqa muddatli emas, balki bir necha yillik strategik loyiha ishonib topshirilayotganini ko‘rsatadi.
Ronaldu bilan bog‘liq qiziq nuqta
Jorje Jezushning oxirgi ish joyi Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi bo‘lgan.
Aynan shu klubda Portugaliya termasi sardori Krishtianu Ronaldu to‘p suradi. Shu bois yangi murabbiy va Ronaldu o‘rtasidagi aloqa milliy jamoadagi keyingi qarorlar fonida alohida qiziqish uyg‘otishi tabiiy.
«An-Nasr» bilan chempionlik
Ma’lumot uchun, o‘tgan mavsumda «An-Nasr» Saudiya Arabistoni chempioniga aylangan.
Jezush yozda ushbu klubni tark etgan edi. Endi esa u faoliyatidagi navbatdagi katta chaqiriq — Portugaliya milliy jamoasini boshqarishga kirishmoqda.
Portugaliya uchun yangi yo‘l
Portugaliya 1/8 finalda Ispaniyaga mag‘lub bo‘lib, JCH-2026dagi ishtirokini yakunlaganidan keyin jamoa atrofida o‘zgarishlar kutilgan edi.
Jorje Jezush tayinlovi shu jarayonning birinchi yirik qadami bo‘ldi. Endi asosiy savol shunday: tajribali mutaxassis Portugaliyani yangi avlod va Ronaldu merosi o‘rtasida qanday yo‘lga boshlaydi?
…