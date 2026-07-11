Harry Kane explique comment il maintient son haut niveau à 32 ans

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Harry Kane explique comment il maintient son haut niveau à 32 ans

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a révélé le secret pour jouer au plus haut niveau et garder sa motivation intacte à 32 ans. L'attaquant explique que, plutôt que de se focaliser sur de grands objectifs, ce sont les petits défis répartis sur toute la saison qui lui donnent la force de progresser constamment.

Kane a qualifié la saison passée de réussie et a souligné que ces résultats le poussent à viser des sommets encore plus élevés.

Quelle est la méthode de motivation de Kane ?

Selon le capitaine anglais, dans toute activité, il faut se fixer des objectifs clairs et à court terme.

« Dans n'importe quelle activité, vous devez avoir vos petites motivations, vos objectifs et vos tâches », a-t-il déclaré.

Kane explique qu'il considère chaque période d'un mois ou six semaines comme une étape distincte, observant les résultats qu'il peut atteindre durant ce laps de temps.

Les grands résultats commencent par de petits pas

Le footballeur a indiqué qu'il se fixe de petits objectifs tout au long de la saison. Cela l'aide à maintenir un niveau de motivation constant et à ne pas s'épuiser avec des objectifs à long terme.

Selon Kane, chaque petite réussite donne une nouvelle énergie pour l'étape suivante.

La saison dernière lui a donné encore plus de confiance

L'attaquant a souligné que la saison passée a été très réussie en termes d'objectifs personnels.

« C'est précisément ce qui me donne la force de viser la perfection et de chercher le plus haut niveau pour voir à quel point je peux progresser en peu de temps », a déclaré Kane.

À 32 ans, l'objectif principal reste inchangé

Harry Kane montre que l'âge n'est qu'un chiffre. Il cherche toujours à améliorer ses statistiques, à rester au sommet et à conquérir de nouveaux sommets.

L'approche de Kane est simple mais efficace : diviser un grand objectif en petites étapes et s'améliorer chaque jour par rapport à la veille.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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