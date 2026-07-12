Pourquoi Erling Haaland a-t-il quitté le terrain ? Les détails du match dramatique entre la Norvège et l'Angleterre

Le match entre la Norvège et l'Angleterre, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, a été riche en rebondissements inattendus pour le monde du football. Bien que la Norvège ait été éliminée lors de cette rencontre disputée à Miami, l'attention s'est portée sur le remplacement prématuré de la star de l'équipe, Erling Haaland, en fin de match. La sortie du terrain de l'attaquant le plus dangereux du monde, joueur de Manchester City, a soulevé de nombreuses questions. C'est ce que rapporte Goal.com .

Pendant les prolongations, alors que la Norvège poussait pour égaliser, l'entraîneur Stale Solbakken a décidé de remplacer Erling Haaland. Cette décision a surpris non seulement les supporters, mais aussi les experts, car Haaland était capable de faire basculer le match à tout moment. Selon Goal.com, l'entraîneur a clarifié cette décision controversée après le match.

Fatigue et blessure

Solbakken a souligné que le remplacement d'Erling Haaland n'était pas un choix tactique, mais une nécessité. Selon le sélectionneur, l'attaquant n'était plus physiquement capable de continuer. « Le remplacer n'a pas été une décision difficile car il était complètement épuisé. J'aurais peut-être dû le faire 10 minutes plus tôt », a expliqué le sélectionneur norvégien. Il s'est avéré que Haaland boitait non seulement à cause de la fatigue, mais aussi d'une légère blessure (une contracture musculaire) subie en seconde période.

Tout au long du tournoi, Erling Haaland a prouvé une fois de plus son immense talent. Il a marqué 7 buts en cinq matchs. En défendant son joueur, Solbakken a noté qu'il avait tout donné durant le tournoi et avait grandement contribué au succès de l'équipe nationale de Norvège. Malgré la défaite, Haaland restera comme l'une des plus grandes stars de ce championnat en Amérique du Nord.

La victoire pleine de caractère de l'Angleterre

Concernant le match, la Norvège avait pris l'avantage grâce à un but d'Andreas Schjelderup à la 36e minute. Cependant, l'Angleterre n'a pas abdiqué. La star du Real Madrid, Jude Bellingham, a encore une fois fait preuve d'héroïsme en égalisant avant la pause. À la troisième minute des prolongations, c'est Bellingham qui a inscrit le but de la victoire, propulsant les hommes de Thomas Tuchel en demi-finale.

Jorgen Strand Larsen, entré en jeu à la place d'Erling Haaland, n'a pas réussi à combler le vide laissé par l'attaquant de Manchester City. Bien que la Norvège ait accentué la pression dans les dernières minutes, l'absence de son meilleur buteur s'est fait sentir. Les défenseurs anglais ont pu évoluer plus sereinement après la sortie de Haaland et ont conservé leur avantage. Ainsi, l'Angleterre accède pour la quatrième fois de son histoire aux demi-finales de la Coupe du Monde.

Bien que cette défaite soit douloureuse pour la Norvège, le parcours de l'équipe est jugé positif. Erling Haaland a confirmé une fois de plus, par ses résultats phénoménaux, qu'il est le meilleur buteur mondial. Désormais, tous les regards sont tournés vers le prochain adversaire de l'Angleterre en demi-finale et vers la quête du titre pour l'équipe dirigée par Thomas Tuchel.