Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)

Le combattant brésilien Rayan Gandra a remporté une nouvelle victoire éclatante lors de l'UFC 329. Dans la catégorie des poids moyens, l'athlète a battu l'Américain Zachary Reese par K.O. technique dès le premier round.

Avec ce résultat, Gandra porte sa série de victoires à neuf et montre aux fans de l'UFC qu'un nouveau prétendant sérieux a émergé.

Le combat s'est terminé dès le premier round

Gandra a entamé le combat très activement, mettant immédiatement la pression sur son adversaire.

Au moment décisif, le combattant brésilien a porté un puissant coup de poing gauche, mettant Zachary Reese en difficulté. Après l'intervention de l'arbitre, le combat a été arrêté par K.O. technique.

Neuvième victoire consécutive

Ce résultat marque la neuvième victoire consécutive pour Rayan Gandra.

Il porte également son total de victoires en carrière professionnelle à 10. Ces statistiques confirment que le Brésilien devient l'un des noms les plus prometteurs de la catégorie des poids moyens.

Quatrième défaite pour Reese

Pour Zachary Reese, il s'agit de la quatrième défaite de sa carrière.

L'athlète américain a encaissé un coup violent dès le premier round et n'a pas pu poursuivre le combat.

De grands combats attendent désormais Gandra

Une victoire aussi convaincante à l'UFC 329 pourrait rapprocher Gandra d'adversaires mieux classés.

La question principale est désormais : qui l'UFC désignera-t-elle comme prochain adversaire pour le Brésilien invaincu depuis neuf combats ?