Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)

·34·Sport
Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)

Le combattant brésilien Rayan Gandra a remporté une nouvelle victoire éclatante lors de l'UFC 329. Dans la catégorie des poids moyens, l'athlète a battu l'Américain Zachary Reese par K.O. technique dès le premier round.

Avec ce résultat, Gandra porte sa série de victoires à neuf et montre aux fans de l'UFC qu'un nouveau prétendant sérieux a émergé.

Le combat s'est terminé dès le premier round

Gandra a entamé le combat très activement, mettant immédiatement la pression sur son adversaire.

Au moment décisif, le combattant brésilien a porté un puissant coup de poing gauche, mettant Zachary Reese en difficulté. Après l'intervention de l'arbitre, le combat a été arrêté par K.O. technique.

Neuvième victoire consécutive

Ce résultat marque la neuvième victoire consécutive pour Rayan Gandra.

Il porte également son total de victoires en carrière professionnelle à 10. Ces statistiques confirment que le Brésilien devient l'un des noms les plus prometteurs de la catégorie des poids moyens.

Quatrième défaite pour Reese

Pour Zachary Reese, il s'agit de la quatrième défaite de sa carrière.

L'athlète américain a encaissé un coup violent dès le premier round et n'a pas pu poursuivre le combat.

De grands combats attendent désormais Gandra

Une victoire aussi convaincante à l'UFC 329 pourrait rapprocher Gandra d'adversaires mieux classés.

La question principale est désormais : qui l'UFC désignera-t-elle comme prochain adversaire pour le Brésilien invaincu depuis neuf combats ?

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les meilleurs de l'UFC 329 dévoilés : qui a reçu les bonus ?Les meilleurs de l'UFC 329 dévoilés : qui a reçu les bonus ?Aujourd'hui, 13:19L'héroïsme de Jude Bellingham : L'Angleterre se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du MondeL'héroïsme de Jude Bellingham : L'Angleterre se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du MondeAujourd'hui, 13:18Umar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec DvalishviliUmar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec DvalishviliAujourd'hui, 13:08Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329Aujourd'hui, 13:05Le père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'AngleterreLe père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'AngleterreAujourd'hui, 12:54Coupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'AngleterreCoupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'AngleterreAujourd'hui, 12:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan