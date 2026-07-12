Lionel Messi avant le match contre l'Angleterre : « Cette équipe ne cesse jamais d'y croire »

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Lionel Messi avant le match contre l'Angleterre : « Cette équipe ne cesse jamais d'y croire »

L'équipe nationale d'Argentine a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après un match difficile contre la Suisse en quarts de finale. Les champions du monde en titre, menés par Lionel Messi, ont fait face à une résistance inattendue lors de la rencontre disputée à Kansas City, mais ont fait preuve de caractère pour poursuivre leur parcours dans le tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Le temps réglementaire a été riche en événements dramatiques. Malgré une infériorité numérique, la sélection suisse a posé de sérieux problèmes aux Argentins. Ce n'est qu'en prolongation que les hommes de Lionel Scaloni ont réussi à percer la défense adverse pour s'imposer 3-1. Selon Goal.com, cette victoire rapproche l'Argentine d'un pas supplémentaire vers un deuxième titre mondial consécutif.

Après le match, Lionel Messi a admis que la victoire n'avait pas été facile à obtenir. « Je suis très heureux de cette victoire, c'était un match disputé dans une intensité réelle. Nous savions à l'avance que ce serait un duel acharné. Cette victoire était vitale pour nous permettre de préparer sereinement la prochaine étape importante pendant une semaine », a déclaré le détenteur de huit Ballons d'Or.

Confrontation historique : Messi face à l'Angleterre pour la première fois

En demi-finale, l'Argentine affrontera l'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel. Cette rencontre, qui se déroulera à Atlanta, revêt une importance historique pour le monde du football. En effet, au cours de ses plus de 20 ans de carrière professionnelle et de plus de 200 sélections internationales, Lionel Messi n'a jamais affronté l'équipe nationale d'Angleterre.

Ce duel sera la troisième participation de Messi à une demi-finale de Coupe du Monde. La star de l'Inter Miami, vainqueur au Qatar en 2022, doit désormais franchir l'obstacle d'une équipe d'Angleterre disciplinée, façonnée par le technicien allemand, pour atteindre sa prochaine finale. L'Angleterre impressionne par son efficacité clinique dans ce tournoi.

Lionel Messi a également évoqué l'état d'esprit de son équipe sur ses réseaux sociaux. « Il a fallu souffrir encore une fois, mais cette équipe ne cesse jamais d'y croire. Nous sommes à nouveau parmi les quatre meilleures équipes du monde ! En avant ! », a écrit le joueur sur son compte Instagram.

Selon les experts, l'Argentine se distingue par sa capacité à trouver le chemin de la victoire même lorsqu'elle ne produit pas son meilleur football. Ce « caractère combatif » en fait l'un des principaux favoris du tournoi. Désormais, tous les regards sont tournés vers Atlanta pour le premier affrontement officiel entre Messi et l'Angleterre.

Lionel MessiАргентинаАнглияЖЧ-2026Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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