Luke Riley signe un KO au premier round à l'UFC 329 (vidéo)

Luke Riley, toujours invaincu, a remporté une nouvelle victoire convaincante lors de l'UFC 329. Il a mis Kai Kamaka KO au premier round, portant son record professionnel à 14-0.

Ce résultat marque la troisième victoire de Riley à l'UFC. Pour Kamaka, il s'agit de sa première défaite depuis son retour dans la promotion.

Le combat n'a même pas duré cinq minutes

Bien que Kai Kamaka possède une expérience dans les grandes promotions, il n'a pas réussi à imposer son rythme cette fois-ci.

Luke Riley a intensifié la pression dès le premier round avant de porter l'attaque décisive. Kamaka n'a pas pu poursuivre le combat après les coups, et l'arbitre a arrêté le duel.

Le record de Riley s'améliore encore

Après cette victoire, le palmarès global de Luke Riley est de :

14 victoires ;

0 défaite.

À l'UFC, il compte trois combats pour autant de victoires.

Première défaite de Kamaka depuis son retour

Pour Kai Kamaka, ce résultat représente la huitième défaite de sa carrière.

Son record professionnel actuel est de :

18 victoires ;

8 défaites ;

1 match nul.

Kamaka espérait de bons résultats après son retour à l'UFC, mais il a été stoppé dès le premier round face à Riley.

De plus grands défis attendent Riley

Invaincu en 14 combats, Luke Riley devient l'un des combattants les plus prometteurs de la division.

Sa victoire par KO à l'UFC 329 le rapproche des adversaires les mieux classés. Le prochain adversaire de cet espoir invaincu suscite désormais un grand intérêt.