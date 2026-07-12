Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329

Le monde des arts martiaux mixtes (MMA) a vécu l'événement tant attendu. Le 11 juillet, à Las Vegas, aux États-Unis, s'est tenu un UFC 329 particulièrement intense. L'affiche principale de la soirée était le retour dans l'octogone, après une longue absence, de la légende et ancien champion de l'UFC dans deux catégories de poids, Conor McGregor. Cependant, cette soirée s'est terminée dans la tristesse pour les fans du combattant irlandais. Zamin.uz vous présente les détails les plus marquants et les résultats complets du tournoi.

Conor McGregor et le retour de la malédiction d'il y a 5 ans

Le combat tant attendu entre McGregor et Max Holloway a été interrompu de manière inattendue dès la première minute du premier round.

Dès le début du combat, Conor s'est gravement blessé à la jambe droite et n'a pas pu poursuivre le duel. Il a donc perdu par KO technique. Il est à noter qu'une situation similaire s'était produite il y a exactement cinq ans, en juillet 2021, lors de son dernier combat contre Dustin Poirier, où l'Irlandais s'était fracturé la jambe gauche. Cette fois, c'est la jambe droite qui l'a trahi.

La victoire éclair de Paddy Pimblett et l'héroïsme de King Green

Contrairement à Conor, le célèbre combattant de Liverpool Paddy Pimbletta réussi son retour avec brio.

Pimblett a terrassé son adversaire Benoît Saint-Denis par soumission en seulement une minute, faisant vibrer l'octogone.

Pour cette victoire éclatante, le combattant britannique a reçu un bonus spécial pour la meilleure performance de la soirée.

Le vétéran de 39 ans, King Green, a également décroché ce bonus. Bien qu'il ait encaissé des coups lourds dès les premières secondes contre Terrance McKinney, Green a réussi une victoire impressionnante en mettant son adversaire KO technique quelques secondes avant la fin du round.

Mâchoire brisée et combat de la soirée

Le duel le plus intense et spectaculaire du tournoi a été celui entre Brandon Royval et Lone Kavanagh. L'initiative a constamment changé de camp, et finalement, Royval a triomphé au troisième round grâce à une soumission.

Dans la catégorie des poids mi-lourds, les fans ont été témoins d'une grave blessure. Le célèbre combattant russe Nikita Krylov, en plus de perdre son combat contre l'ancien champion de l'UFC Robert Whittaker, a subi une grave fracture de la mâchoire et a été hospitalisé.

Résultats complets de l'UFC 329 :