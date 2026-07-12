Les meilleurs de l'UFC 329 dévoilés : qui a reçu les bonus ?

Dans la célèbre T-Mobile Arena de Las Vegas, après la conclusion de l'UFC 329, l'organisation a annoncé les meilleurs combattants et les bénéficiaires des bonus. Cette fois encore, des récompenses majeures ont été décernées pour le meilleur combat et la meilleure performance.

De plus, plusieurs combattants ayant remporté leur duel avant la limite ont également reçu une prime.

Quel a été le meilleur combat de la soirée ?

Selon la décision de la direction de l'UFC, Brandon Royval et Lone Kavana ont été désignés pour le meilleur combat de l'UFC 329.

Ce duel acharné a été considéré par les fans et les experts comme l'un des affrontements les plus captivants du tournoi.

Qui a reçu les bonus pour la meilleure performance ?

Deux athlètes ont été récompensés pour leurs prestations exceptionnelles lors de l'événement.

Les combattants ayant reçu un bonus :

Paddy Pimblett ;

Bobby King.

Ils ont obtenu un bonus supplémentaire en plus de leur bourse garantie de 100 000 dollars.

Récompenses pour les victoires avant la limite

Une autre incitation était prévue pour les participants de l'UFC 329.

Selon les règles de l'organisation :

tout combattant ayant terminé son combat avant la limite ;

et ayant respecté la pesée sans problème

chaque athlète a reçu une prime supplémentaire de 25 000 dollars.

Un tournoi mémorable

L'UFC 329 à Las Vegas restera dans les mémoires non seulement pour ses combats intenses, mais aussi pour ses résultats sensationnels.

Les bonus annoncés confirment une fois de plus que l'activité dans l'octogone et le spectacle offert aux fans sont dignement récompensés.