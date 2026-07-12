Les meilleurs de l'UFC 329 dévoilés : qui a reçu les bonus ?

·0·Sport
Les meilleurs de l'UFC 329 dévoilés : qui a reçu les bonus ?

Dans la célèbre T-Mobile Arena de Las Vegas, après la conclusion de l'UFC 329, l'organisation a annoncé les meilleurs combattants et les bénéficiaires des bonus. Cette fois encore, des récompenses majeures ont été décernées pour le meilleur combat et la meilleure performance.

De plus, plusieurs combattants ayant remporté leur duel avant la limite ont également reçu une prime.

Quel a été le meilleur combat de la soirée ?

Selon la décision de la direction de l'UFC, Brandon Royval et Lone Kavana ont été désignés pour le meilleur combat de l'UFC 329.

Ce duel acharné a été considéré par les fans et les experts comme l'un des affrontements les plus captivants du tournoi.

Qui a reçu les bonus pour la meilleure performance ?

Deux athlètes ont été récompensés pour leurs prestations exceptionnelles lors de l'événement.

Les combattants ayant reçu un bonus :

  • Paddy Pimblett ;

  • Bobby King.

Ils ont obtenu un bonus supplémentaire en plus de leur bourse garantie de 100 000 dollars.

Récompenses pour les victoires avant la limite

Une autre incitation était prévue pour les participants de l'UFC 329.

Selon les règles de l'organisation :

  • tout combattant ayant terminé son combat avant la limite ;

  • et ayant respecté la pesée sans problème

chaque athlète a reçu une prime supplémentaire de 25 000 dollars.

Un tournoi mémorable

L'UFC 329 à Las Vegas restera dans les mémoires non seulement pour ses combats intenses, mais aussi pour ses résultats sensationnels.

Les bonus annoncés confirment une fois de plus que l'activité dans l'octogone et le spectacle offert aux fans sont dignement récompensés.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Umar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec DvalishviliUmar Nurmagomedov réagit vivement à l'altercation avec DvalishviliAujourd'hui, 13:08Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329Le retour de McGregor tourne au cauchemar : tous les résultats de l'UFC 329Aujourd'hui, 13:05Le père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'AngleterreLe père d'Erling Haaland furieux contre l'arbitrage : match dramatique entre la Norvège et l'AngleterreAujourd'hui, 12:54Coupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'AngleterreCoupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'AngleterreAujourd'hui, 12:51Luke Riley signe un KO au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Luke Riley signe un KO au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Aujourd'hui, 12:51Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Rayan Gandra met K.O. son adversaire au premier round à l'UFC 329 (vidéo)Aujourd'hui, 12:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan