Erling Haaland s'exprime après la douloureuse défaite contre l'Angleterre

Après la douloureuse défaite (1-2) concédée face à l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant vedette de la sélection norvégienne Erling Haaland a exprimé ses sentiments. Le leader des Scandinaves, qui ont créé une véritable sensation dans le tournoi, n'a pas caché sa fierté immense quant au résultat obtenu par son équipe et à la culture footballistique éveillée dans son pays malgré l'élimination. Zamin.uz présente la déclaration de l'attaquant accordée au célèbre média BBC.

« Il faut vivre cette réalité irréelle soi-même »

Haaland a souligné que le parcours intense de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2026 a réussi à unir tout le peuple norvégien autour d'un objectif commun, ce qui constitue la plus grande réussite pour les joueurs.

Parmi les pensées passionnées d'Erling Haaland : « Nous sommes très émus d'avoir réussi un tel succès et d'avoir pu unir les gens en Norvège. Grâce à la joie que nous avons offerte, une atmosphère très positive règne aussi bien dans notre patrie qu'ici, dans le tournoi. Il est difficile de tout assimiler en ce moment. C'est vraiment une sorte de réalité irréelle. Il faut le vivre soi-même pour le comprendre. C'est exactement ce que je visais. »

« Nous avons forcé le monde à parler de la Norvège »

Bien que l'équipe de Norvège se soit arrêtée aux portes des demi-finales, Haaland est convaincu d'avoir rempli sa mission stratégique principale. Son objectif n'était pas seulement de gagner le trophée, mais d'inscrire son pays parmi l'élite du football mondial :

Statut de grand : « Je voulais mettre la Norvège sur la carte du monde et consolider notre statut parmi les meilleures équipes nationales », déclare l'attaquant prolifique.

Mission accomplie : Le joueur a noté avec fierté : « Je pense qu'ici, nous avons réussi à faire en sorte que l'on parle de la Norvège. »

L'équipe la plus brillante du Mondial

Rappelons qu'après avoir perdu 1-2 contre l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, la Norvège a quitté le tournoi. Cependant, leur victoire contre un géant mondial comme le Brésil en phase à élimination directe et leur football offensif resteront longtemps gravés dans l'histoire de ce Mondial. Auparavant, le sélectionneur Ståle Solbakken avait également fait savoir qu'il n'avait pu retenir ses larmes en félicitant ses joueurs pour leur courage après le match.