O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldi

·33·Iqtisodiyot
O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldi

2026 yilning dastlabki besh oyida O‘zbekiston 185 ta davlat bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat savdo aylanmasida Xitoy va Rossiya katta farq bilan yetakchilik qilmoqda.

Ro‘yxatda qo‘shni davlatlar bilan bir qatorda Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari ham bor.

Xitoy birinchi o‘rinni saqlab qoldi

2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonning Xitoy bilan tashqi savdo aylanmasi 7,7 milliard AQSH dollarini tashkil etdi.

Shu tariqa Xitoy mamlakatning eng yirik savdo hamkori bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni 5,8 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan Rossiya Federatsiyasi egalladi.

Uchinchi o‘rinda esa Qozog‘iston qayd etildi. Ikki davlat o‘rtasidagi savdo aylanmasi 2,3 milliard dollarga yetgan.

Turkiya va Afg‘oniston ham yuqori o‘rinlarda

Turkiya O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasida 1,2 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan to‘rtinchi o‘rinni egalladi.

Afg‘oniston bilan savdo hajmi esa 915,8 million dollarni tashkil etib, mamlakatlar reytingida beshinchi natija bo‘ldi.

Bu ko‘rsatkich Afg‘onistonning O‘zbekiston uchun muhim mintaqaviy savdo bozorlaridan biri bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.

Fransiya Osiyo davlatlarini ortda qoldirdi

Ro‘yxatda Fransiyaning yuqori o‘rin egallashi e’tiborga molik bo‘ldi. Ikki davlat o‘rtasidagi savdo aylanmasi 771,9 million dollarga yetdi.

Fransiya mazkur ko‘rsatkich bilan Janubiy Koreya va BAAni oz farq bilan ortda qoldirdi:

  • Koreya Respublikasi — 747,8 million dollar;

  • BAA — 746,6 million dollar.

O‘zbekistonning TOP-10 savdo hamkorlari

2026 yil yanvar–may oylarida tashqi savdo aylanmasi bo‘yicha yetakchi davlatlar:

  1. Xitoy — 7,7 milliard dollar;

  2. Rossiya — 5,8 milliard dollar;

  3. Qozog‘iston — 2,3 milliard dollar;

  4. Turkiya — 1,2 milliard dollar;

  5. Afg‘oniston — 915,8 million dollar;

  6. Fransiya — 771,9 million dollar;

  7. Koreya Respublikasi — 747,8 million dollar;

  8. BAA — 746,6 million dollar;

  9. Germaniya — 501,9 million dollar;

  10. Qirg‘iz Respublikasi — 469 million dollar.

Savdo geografiyasi kengaymoqda

Statistika O‘zbekistonning tashqi savdo aloqalari nafaqat qo‘shni va an’anaviy hamkorlar, balki Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari bilan ham faol rivojlanayotganini ko‘rsatmoqda.

Ayni paytda Xitoy va Rossiyaning umumiy ro‘yxatdagi ustunligi saqlanib qolgan. Keyingi davrda Fransiya, BAA va Janubiy Koreya bilan savdo hajmi qanday o‘zgarishi esa alohida qiziqish uyg‘otmoqda.

O'zbekistonХитойRossiyaQozog'istonTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiO‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiBugun, 09:1113 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10.07, 16:15O‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydiO‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydi10.07, 12:20Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildiJahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildi10.07, 11:1313 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda13 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda10.07, 10:40BYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladiBYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladi09.07, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda