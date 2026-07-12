O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldi
2026 yilning dastlabki besh oyida O‘zbekiston 185 ta davlat bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakat savdo aylanmasida Xitoy va Rossiya katta farq bilan yetakchilik qilmoqda.
Ro‘yxatda qo‘shni davlatlar bilan bir qatorda Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklari ham bor.
Xitoy birinchi o‘rinni saqlab qoldi
2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonning Xitoy bilan tashqi savdo aylanmasi 7,7 milliard AQSH dollarini tashkil etdi.
Shu tariqa Xitoy mamlakatning eng yirik savdo hamkori bo‘ldi. Ikkinchi o‘rinni 5,8 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan Rossiya Federatsiyasi egalladi.
Uchinchi o‘rinda esa Qozog‘iston qayd etildi. Ikki davlat o‘rtasidagi savdo aylanmasi 2,3 milliard dollarga yetgan.
Turkiya va Afg‘oniston ham yuqori o‘rinlarda
Turkiya O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasida 1,2 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan to‘rtinchi o‘rinni egalladi.
Afg‘oniston bilan savdo hajmi esa 915,8 million dollarni tashkil etib, mamlakatlar reytingida beshinchi natija bo‘ldi.
Bu ko‘rsatkich Afg‘onistonning O‘zbekiston uchun muhim mintaqaviy savdo bozorlaridan biri bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi.
Fransiya Osiyo davlatlarini ortda qoldirdi
Ro‘yxatda Fransiyaning yuqori o‘rin egallashi e’tiborga molik bo‘ldi. Ikki davlat o‘rtasidagi savdo aylanmasi 771,9 million dollarga yetdi.
Fransiya mazkur ko‘rsatkich bilan Janubiy Koreya va BAAni oz farq bilan ortda qoldirdi:
Koreya Respublikasi — 747,8 million dollar;
BAA — 746,6 million dollar.
O‘zbekistonning TOP-10 savdo hamkorlari
2026 yil yanvar–may oylarida tashqi savdo aylanmasi bo‘yicha yetakchi davlatlar:
Xitoy — 7,7 milliard dollar;
Rossiya — 5,8 milliard dollar;
Qozog‘iston — 2,3 milliard dollar;
Turkiya — 1,2 milliard dollar;
Afg‘oniston — 915,8 million dollar;
Fransiya — 771,9 million dollar;
Koreya Respublikasi — 747,8 million dollar;
BAA — 746,6 million dollar;
Germaniya — 501,9 million dollar;
Qirg‘iz Respublikasi — 469 million dollar.
Savdo geografiyasi kengaymoqda
Statistika O‘zbekistonning tashqi savdo aloqalari nafaqat qo‘shni va an’anaviy hamkorlar, balki Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari bilan ham faol rivojlanayotganini ko‘rsatmoqda.
Ayni paytda Xitoy va Rossiyaning umumiy ro‘yxatdagi ustunligi saqlanib qolgan. Keyingi davrda Fransiya, BAA va Janubiy Koreya bilan savdo hajmi qanday o‘zgarishi esa alohida qiziqish uyg‘otmoqda.
…