Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid : un transfert à 200 millions d'euros

L'ailier français du Bayern Munich, Michael Olise, est prêt à donner un tournant décisif à sa carrière. Après des performances éclatantes en Allemagne qui ont attiré l'attention de nombreux grands clubs, le joueur a exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival. Si ce transfert se concrétise, il aura l'opportunité d'évoluer en club aux côtés de son coéquipier en équipe nationale, Kylian Mbappé. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon Foot Mercato, Michael Olise considère le club madrilène comme la destination idéale pour poursuivre son développement. Le joueur a déjà fait part de ses intentions à la direction du club munichois. Le club espagnol n'est pas insensible au talent de l'attaquant : le journaliste de Marca, Pablo Polo, écrit que la direction du Real Madrid est prête à tout pour s'attacher les services d'Olise.

José Mourinho et les détails du transfert

Il est intéressant de noter que l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho (selon la source), suit les mouvements du joueur depuis longtemps. Le technicien s'est même rendu à Berlin le 23 mai pour assister à la finale de la Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal) et observer la prestation d'Olise depuis la loge VIP. Cette visite a alimenté les rumeurs d'un transfert vers Madrid.

Cependant, la direction du Bayern ne compte pas laisser partir son leader facilement. Le président d'honneur du club, Uli Hoeness, s'est exprimé sur un ton ferme lors d'une interview accordée à Sky Sport Germany. Il a souligné que, même si Mourinho l'observait avec cinq paires d'yeux, le Bayern n'a aucune intention de vendre Olise. Néanmoins, en interne, la direction du club a commencé à se préparer à un éventuel départ.

Selon les informations, le club munichois réclame au moins 200 millions d'euros pour Michael Olise. Le contrat actuel du joueur court jusqu'en juin 2029, ce qui donne un avantage au Bayern dans les négociations. Une telle somme ferait de ce transfert le plus cher de l'été.

Les recruteurs du Bayern ont déjà commencé à chercher un remplaçant à Olise. Parmi les candidats, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, occupe une place de choix. Les Munichois considèrent le jeune talent français comme le remplaçant idéal pour combler le vide en attaque.

Rappelons que Michael Olise a formé un excellent tandem avec Kylian Mbappé en équipe de France. Bien que la France ait perdu 0-2 en demi-finale du dernier tournoi majeur contre l'Espagne, les performances individuelles d'Olise ont été hautement saluées par les experts.