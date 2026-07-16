Qui sauvera les « Three Lions » ? 5 candidats au poste de sélectionneur de l'Angleterre

Suite à l'élimination inattendue de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, les experts locaux et le public ont entamé un débat passionné sur le nom du futur sélectionneur.

Sous la direction de Thomas Tuchel, les Anglais menaient 1-0 jusqu'à la 85e minute face à l'Argentine avant de s'incliner 1-2. Cette défaite douloureuse marque le début d'une période de réformes majeures.

Zamin.uz Présente la liste des candidats les plus sérieux pour prendre les rênes de l'équipe nationale d'Angleterre.

Le trio des favoris et les changements attendus

Les analystes locaux ont identifié un trio de tête pour le poste. En tête de liste, Pep Guardiola est considéré comme le candidat idéal pour le football anglais grâce à ses révolutions tactiques en Premier League.

De plus, des techniciens locaux connaissant parfaitement le système de l'équipe nationale et l'atmosphère du football anglais figurent également dans ce trio.

Les principaux candidats au poste de sélectionneur de l'Angleterre :

Pep Guardiola — l'ancien maître de « Manchester City », génie tactique et choix numéro un du public. Eddie Howe — l'un des représentants les plus talentueux et modernes de l'école anglaise. Lee Carsley — un expert doté d'une grande expérience au sein du système national et avec les jeunes. Mauricio Pochettino — un entraîneur qui comprend parfaitement le caractère des stars anglaises grâce à son passage dans les grands clubs de Premier League. Frank Lampard — une ancienne légende de l'équipe nationale et une icône du football anglais.