L'Angleterre a perdu 1-2 contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Jude Bellingham plus que le résultat, Lionel Messin'a pas caché à quel point il a été impressionné par ses mouvements sur le terrain.

Messi à la télévision et Messi sur le terrain

Selon Bellingham, il y a une grande différence entre observer la puissance de Messi à la télévision et jouer directement contre lui.

« Les gens pensent comprendre à quel point il est fort en le regardant à la télévision. Mais quand vous jouez contre lui sur le terrain, c'est une sensation totalement différente. »

L'Argentin de 39 ans n'a pas marqué en demi-finale. Cependant, il a orchestré deux actions décisives en fin de match, jouant un rôle clé dans la qualification de l'Argentine pour la finale.

« Il contrôle lui-même le rythme du jeu »

Ce qui a le plus surpris le milieu de terrain anglais, ce n'est pas la vitesse physique de Messi, mais sa capacité à lire le jeu.

« Je n'ai jamais vu un joueur de cet âge agir avec une telle intelligence et jouer avec autant de calme. Il ne gaspille pas d'énergie, il contrôle lui-même le rythme du match. »

Messi a économisé son énergie pendant la majeure partie de la rencontre. Cependant, après l'ouverture du score par l'Angleterre, il s'est déplacé vers l'aile droite et a commencé à organiser les attaques plus fréquemment.

En conséquence, l'Argentine a égalisé à la 85e minute et a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Messi a délivré les deux passes décisives.

Faits du match Résultat L'Angleterre ouvre le score 55e minute L'Argentine égalise 85e minute But de la victoire temps additionnel Score final Argentine — 2:1

Le respect de Bellingham a grandi

Bellingham a déclaré qu'il respectait déjà beaucoup Messi avant ce match, mais que le fait de partager le terrain a renforcé son opinion.

« Si je respectais Messi avant hier soir, mon respect pour lui est désormais encore plus grand. »

Cet aveu semble particulièrement symbolique. Alors que Bellingham est l'un des plus grands jeunes leaders du football moderne, Messi exerce une influence décisive sur la scène mondiale depuis près de vingt ans.

En demi-finale, le représentant de la nouvelle génération a joué contre la légende et a ressenti de près son caractère unique.

Une influence décisive même à 39 ans

Selon les statistiques citées, Messi a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives lors de la Coupe du Monde 2026. Ses deux passes décisives contre l'Angleterre portent son total record en Coupe du Monde à 12.

Son influence ne se limite pas aux chiffres. Messi ressent presque sans erreur quand accélérer, quand garder le ballon et quand donner la passe décisive.

Comme l'a dit Bellingham, il ne fait pas d'efforts inutiles. Mais quand il agit, tout le match change.

L'Angleterre s'arrête, Messi va en finale

L'Angleterre était à quelques minutes de la finale. Cependant, l'Argentine a renversé le match grâce à une pression finale et a atteint la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive.

Désormais, Messi et son équipe affronteront l'Espagne pour le trophée. Bellingham, quant à lui, repart avec la défaite mais aussi l'expérience d'avoir affronté l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.

Selon vous, quel est le principal atout de Messi : sa technique, son intelligence footballistique ou sa capacité à sentir les moments décisifs ?