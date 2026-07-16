L'Argentine égale le Brésil en nombre de finales : une égalité historique !

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L'Argentine égale le Brésil en nombre de finales : une égalité historique !

L'Argentine a écrit une nouvelle page de l'histoire du football national en battant l'Angleterre dans les dernières minutes de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Lionel Scaloni et son équipe ont égalé le Brésil, quintuple champion du monde, en nombre de participations aux finales du Mondial.

Une finale arrachée dans les derniers instants

L'Angleterre a pris l'avantage à la 55e minute grâce à un but d'Anthony Gordon. Cependant, l'Argentine n'a rien lâché : Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, et le remplaçant Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire à la 90+2e minute. Les deux buts ont été Lionel Messi délivrés par des passes décisives de

Ainsi, les champions du monde en titre se qualifient pour la deuxième fois consécutive pour le match décisif. L'Argentine affrontera désormais l'Espagne, qui a battu la France 2-0 en finale.

La septième finale de l'histoire de l'Argentine

Le résultat de 2026 marque la septième finale de l'Argentine en Coupe du Monde. L'équipe a atteint le match décisif pour la première fois en 1930 et a participé à six autres finales par la suite.

Année

Résultat de l'Argentine

1930

finaliste

1978

champion

1986

champion

1990

finaliste

2014

finaliste

2022

champion

2026

Finale contre l'Espagne

L'Argentine a remporté le titre suprême en 1978, 1986 et 2022. La FIFA reconnaît également le pays comme triple champion du monde.

Égalité avec le Brésil

Le Brésil a également atteint la phase décisive de la Coupe du Monde à sept reprises. Le géant sud-américain a disputé le titre en 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 et 2002.

Le Brésil a remporté cinq de ces tentatives, restant à ce jour le détenteur du record de titres mondiaux. Ses victoires datent de 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002.

Équipe nationale

Finales

Titres

Allemagne

8

4

Argentine

7

3

Brésil

7

5

Seule l'Allemagne est devant

Le record absolu de participations aux finales de Coupe du Monde appartient à l'Allemagne. En combinant les résultats de l'Allemagne et de l'Allemagne de l'Ouest, les Allemands ont disputé huit finales et ont été couronnés quatre fois. La FIFA reconnaît également l'Allemagne comme quadruple championne du monde.

Ainsi, en se qualifiant pour la finale contre l'Espagne, l'Argentine a non seulement obtenu une nouvelle chance de titre, mais a également égalé le Brésil dans le classement historique et s'est rapprochée de l'Allemagne.

Une opportunité historique contre l'Espagne

Si l'Argentine gagne la finale, elle deviendra quadruple championne du monde. L'équipe pourrait également devenir la première à conserver son titre depuis le Brésil, qui a réussi cet exploit en 1958 et 1962.

L'Espagne cherchera à remporter son deuxième titre depuis 2010. La finale opposera l'Argentine expérimentée, menée par Lionel Messi, à la nouvelle génération espagnole portée par Lamine Yamal.

Maintenant, c'est le trophée qui compte, pas le record

L'Argentine a fait preuve de caractère dans un match difficile contre l'Angleterre pour atteindre sa septième finale. Mais pour l'équipe de Scaloni, égaler le Brésil ne suffira pas.

L'objectif principal est désormais de battre l'Espagne, de remporter un deuxième titre consécutif et de consolider sa place dans l'histoire du Mondial.

Selon vous, l'Argentine pourra-t-elle battre l'Espagne et devenir quadruple championne du monde ?

ArgentineBrésilLionel MessiAngleterreFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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