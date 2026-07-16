Quelles ont été les principales erreurs tactiques de Tuchel en demi-finale ?

Le plan tactique de Thomas Tuchel face à l'Argentine semblait fonctionner idéalement jusqu'à la 85e minute. Cependant, une série d'erreurs graves commises en fin de match et des changements tardifs ont empêché l'Angleterre d'atteindre la finale.

Les experts et les analystes identifient quatre erreurs tactiques majeures ayant causé la défaite de Tuchel :

1. Un repli défensif trop précoce et trop bas : 80e-85e minutes.

Alors que l'Angleterre menait 1-0, Tuchel a fait reculer son équipe dans un bloc très bas. C'était la tactique classique du « bus garé ». En conséquence, le milieu de terrain argentin a pu évoluer librement autour de la surface anglaise, accentuant la pression au maximum. L'abandon total du pressing actif a permis à l'adversaire d'organiser ses attaques sereinement.

2. L'enfermement positionnel de Harry Kane et Jude Bellingham: Tout au long du match.

Il était prévisible que l'adversaire verrouille ces deux stars, mais Tuchel n'a pas proposé de « plan B » alternatif. Lorsque Bellingham a été étroitement marqué, aucune zone libre n'a été créée pour l'aider. Kane, privé de ballons, a été contraint de redescendre très bas, annulant ainsi la principale menace anglaise dans la surface adverse.

3. Perte des duels aériens et incapacité à réorganiser la défense : Seconde période.

L'Argentine a commencé à attaquer via des centres en seconde période. Tuchel n'a pas effectué de changement tactique pour aider ses défenseurs centraux, Stones et Guéhi, dans les duels aériens. En conséquence, Lautaro Martínez et Alexis Mac Allister ont pris un avantage significatif dans les airs au sein de la surface anglaise.

4. Des changements tardifs ayant conduit aux erreurs : Dernières minutes.

La fatigue de l'équipe et son repli excessif étaient visibles dès la 80e minute. Cependant, Tuchel a pris trop tardivement la décision de rafraîchir le milieu de terrain ou de passer à une défense à cinq pour réduire le danger aérien. Une fois le contrôle du match totalement perdu, les mesures prises n'ont eu aucun effet.