L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive après avoir battu l'Angleterre 2-1 en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Lionel Messi répondant aux allégations selon lesquelles la FIFA aiderait l'équipe après la victoire, a souligné que tous les résultats sont obtenus grâce au caractère et au travail acharné sur le terrain.

« Ce que nous avons accompli est incroyable »

Messi a salué le parcours de l'Argentine ces dernières années. Selon lui, atteindre des finales majeures consécutives ne peut être expliqué par le hasard ou une aide extérieure.

« Ce que fait notre équipe est incroyable. Cinq finales. Nous avons gagné la dernière Coupe du Monde, nous avons été la meilleure équipe pendant quatre ans et nous sommes à nouveau en finale. »

En tant que champion du monde en titre, l'Argentine a remporté ses sept matchs du tournoi 2026. L'équipe affrontera l'Espagne en finale.

Une réponse cinglante aux allégations d'aide de la FIFA

Certaines décisions arbitrales en faveur de l'Argentine durant le tournoi ont suscité des débats sur les réseaux sociaux. Des allégations non fondées sur une aide intentionnelle ont circulé, notamment après les matchs de phase à élimination directe contre l'Égypte et la Suisse. Reuters a couvert ces controverses, mais aucune preuve confirmant une aide systématique à l'Argentine n'a été apportée.

Messi a répondu à ces rumeurs par les résultats de l'équipe.

« Peu importe ce que disent les gens ou qui ils cherchent à blesser, nous obtenons tout grâce à notre caractère et à notre jeu. Sur le terrain, rien n'est offert gratuitement. »

Selon lui, l'Argentine a surmonté les difficultés à chaque étape et a décroché sa place en finale en luttant contre ses adversaires.

Messi a encore fait la différence contre l'Angleterre

L'Angleterre avait ouvert le score à la 55e minute de la demi-finale et était très proche de la finale. Cependant, l'Argentine a exercé une forte pression dans les dernières minutes pour renverser le scénario.

À la 85e minute, après une passe de Messi, Enzo Fernández a égalisé. À la 90+2e minute, sur une nouvelle passe du capitaine argentin, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire.

Événement Minute But de l'Angleterre 55 But d'Enzo Fernández 85 But de Lautaro Martínez 90+2 Score final Argentine — 2:1

Bien qu'il n'ait pas marqué, Messi, 39 ans, a été l'acteur principal du retour avec deux passes décisives cruciales. Son nombre de passes décisives en Coupe du Monde a atteint le record de 12.

Pourquoi l'Argentine se bat-elle toujours jusqu'au bout ?

L'équipe de Scaloni a renversé le résultat plusieurs fois dans les dernières minutes lors de ce mondial. Les buts contre l'Angleterre portent à 11 le nombre de buts marqués par l'Argentine après la 79e minute dans le tournoi.

Ce chiffre montre la force principale de l'équipe : l'Argentine ne renonce jamais, même quand le plan de jeu ne fonctionne pas. L'expérience, l'impact des remplaçants et la capacité de Messi à changer la situation en un instant ont ramené le champion en titre en finale.

Maintenant, place à l'Espagne

Le 19 juillet, l'Argentine affrontera l'Espagne pour le titre mondial. L'Espagne a battu la France 2-0 pour atteindre la finale et n'a encaissé qu'un seul but jusqu'à présent. L'Argentine est l'équipe la plus prolifique avec 19 buts.

Si l'Argentine gagne, elle deviendra la première équipe à remporter deux Coupes du Monde consécutives depuis le Brésil en 1958 et 1962. Pour Messi, ce serait son deuxième titre mondial et le quatrième de l'histoire de l'Argentine.

La réponse finale sera donnée en finale

Messi a répondu aux critiques non par de longues explications ou des excuses, mais en affirmant que rien n'est offert gratuitement sur le terrain.

L'Argentine contre l'Angleterre a surmonté la défaite et a montré son caractère une fois de plus. Désormais, la meilleure réponse de l'équipe aux allégations pourrait être une victoire contre l'Espagne et un deuxième titre mondial consécutif.

Selon vous, l'Argentine a-t-elle atteint la finale par ses propres moyens ou les critiques sur l'arbitrage sont-elles fondées ?