Un véhicule électrique abordable à 15 000 dollars présenté aux États-Unis : la nouveauté de Chip Motors

La startup américaine Chip Motors a dévoilé son nouveau modèle de la catégorie Life Utility Vehicle (LUV) dans le but de révolutionner le marché des véhicules électriques compacts. Ce véhicule attire l'attention par sa conception simple, ses larges possibilités de personnalisation et son prix abordable. Il intègre également des technologies inhabituelles, comme un service de contrôle à distance. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les informations d'Ixbt.com, le prix de la version de base du véhicule électrique est fixé à 15 000 dollars, tandis que la variante étendue pour six personnes sera vendue à partir de 18 000 dollars. Le constructeur prévoit les premières livraisons pour 2027. Actuellement, les acheteurs peuvent passer une précommande moyennant un dépôt remboursable de 250 dollars.

Capacités techniques et design unique

La nouveauté de Chip Motors est équipée d'une batterie LFP (lithium-fer-phosphate), capable de parcourir jusqu'à 160 kilomètres (100 miles) avec une seule charge. La vitesse maximale du véhicule est limitée à 40 km/h, ce qui le rend pratique principalement pour les courtes distances en ville et les zones de loisirs. Le connecteur NACS est utilisé pour la recharge, avec la possibilité de se brancher sur des réseaux de 110 V et 240 V.

L'intérieur du véhicule est conçu pour être extrêmement pratique. Par exemple, l'habitacle peut être nettoyé simplement à l'aide d'un jet d'eau, ce qui en fait un choix idéal pour les voyages en pleine nature. Le modèle est également équipé d'un écran central vertical, de caméras et de radars surveillant l'état de la route.

Options inhabituelles : Télévision et contrôle à distance

Chip Motors propose à ses clients des options supplémentaires inattendues. L'un des aspects les plus intéressants est la télévision et les haut-parleurs installés dans le coffre avant. Cette fonction sert de centre de divertissement lors de pique-niques ou de moments de détente en plein air. Via un configurateur en ligne, les acheteurs peuvent personnaliser la couleur de la carrosserie, le type de sièges, ainsi que le design du toit et des portes selon leurs préférences.

Une autre nouveauté importante est le service Chip Go. Grâce à ce système, un opérateur à distance peut prendre le contrôle du véhicule en cas de besoin. Cette fonction est utile dans les situations suivantes :

Stationner le véhicule dans des endroits difficiles ;

Livrer des marchandises à destination ;

Situations où le conducteur est fatigué ou éprouve des difficultés à conduire.

L'entreprise vise à faire évoluer ce système vers un autopilote complet de niveau 4 à l'avenir. Dans le contexte de l'Ouzbékistan, de tels véhicules compacts et économiques pourraient susciter un grand intérêt, notamment pour les déplacements dans les zones touristiques et les espaces fermés.