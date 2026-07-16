Le FC Barcelone renforce son attaque : Karim Adeyemi a passé sa visite médicale

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Le FC Barcelone renforce son attaque : Karim Adeyemi a passé sa visite médicale

Le club espagnol du FC Barcelone est sur le point de conclure un nouveau transfert majeur lors de ce mercato estival. L'attaquant de l'équipe nationale d'Allemagne et du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, effectue toutes les démarches nécessaires pour rejoindre les rangs catalans. Ce transfert est considéré comme une étape cruciale pour renforcer le potentiel offensif de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Mundo Deportivo, le joueur de 24 ans est arrivé à Barcelone mercredi et a passé sa visite médicale à l'Hospital de Barcelona. Après des examens ayant duré près de deux heures, le joueur s'est rendu à son hôtel en attendant que le club finalise les documents officiels.

Détails du transfert et aspects financiers

L'accord entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund s'élève à un montant total de 29 millions d'euros. Selon le contrat, les Catalans verseront initialement une somme garantie de 22 millions d'euros. Les 7 millions d'euros restants seront versés sous forme de bonus en fonction des performances et des succès du joueur.

Actuellement, les deux parties s'occupent des formalités administratives. Selon Goal.com, l'officialisation du transfert est attendue pour jeudi soir ou vendredi matin. Ce n'est qu'après cela que Karim Adeyemi pourra rejoindre l'entraînement et faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a joué un rôle clé dans la réalisation de ce transfert. Le coach connaît bien les capacités d'Adeyemi, car c'est Flick lui-même qui avait assuré les débuts de l'attaquant lorsqu'il dirigeait l'équipe nationale d'Allemagne. Désormais, ils poursuivront leur collaboration en club.

Cérémonie de présentation et projets futurs

Bien que le transfert soit annoncé dans les prochaines heures, la présentation officielle du joueur est prévue pour la semaine prochaine. La raison en est que le président du club, Joan Laporta, et le directeur sportif Deco sont actuellement aux États-Unis. Ils sont en voyage pour assister à une rencontre prestigieuse entre l'Espagne et l'Argentine.

Hansi Flick a l'intention d'intégrer son nouveau protégé dans l'équipe première le plus rapidement possible. Karim Adeyemi devrait participer aux deux séances d'entraînement prévues vendredi. Cela permettra à l'attaquant de retrouver sa condition physique et d'apprendre les schémas tactiques avant la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
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