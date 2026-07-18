Le supercalculateur Colossus d'Elon Musk pourrait être mis au service du département de la Défense des États-Unis

SpaceX, l'entreprise appartenant à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est en négociations avec le département de la Défense des États-Unis (Pentagone) pour un accord majeur concernant l'intelligence artificielle et les technologies de cloud computing. Selon l'agence Reuters, ce partenariat prévoit que l'agence militaire utilise les centres de données massifs de SpaceX, notamment les capacités de Colossus, considéré comme le supercalculateur le plus puissant au monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet accord potentiel est estimé à plusieurs milliards de dollars et propulsera les relations existantes entre SpaceX et le Pentagone vers une nouvelle étape. Actuellement, l'entreprise de Musk est l'un des partenaires clés des militaires américains, fournissant des lancements de fusées, des communications par satellite et des systèmes de détection des menaces balistiques.

Intégration de l'intelligence artificielle et du renseignement militaire

Le département de la Défense des États-Unis recherche des capacités de calcul supplémentaires pour soutenir l'intelligence artificielle destinée à ses agences de renseignement et à ses applications militaires. SpaceX prévoit de concurrencer des géants comme CoreWeave sur ce marché et d'offrir des services cloud moins chers mais plus efficaces pour l'entraînement de l'IA. Cette étape pourrait entraîner des changements majeurs non seulement dans le secteur militaire, mais aussi sur le marché commercial.

Selon les informations, SpaceX avait déjà signé un contrat pluriannuel avec Google en juin, obtenant l'accès à près de 110 000 accélérateurs NVIDIA et à l'infrastructure associée. De plus, en mai, l'entreprise Anthropic avait annoncé avoir conclu un accord pour utiliser la pleine capacité du centre de données Colossus 1 à Memphis.

Colossus : Le plus grand centre de calcul au monde

Situé à Memphis, le supercalculateur Colossus dispose d'une puissance d'environ 300 MW, ce qui le rend inégalé pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle et l'exécution de calculs complexes. L'utilisation de telles capacités par le Pentagone offre un avantage stratégique, car l'analyse rapide des données et les algorithmes d'intelligence artificielle sont cruciaux dans les guerres modernes.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle témoigne de l'intensification de la course technologique mondiale. L'implication de marques comme NVIDIA et SpaceX dans des projets militaires montre que les technologies d'intelligence artificielle deviendront à l'avenir le cœur non seulement de l'économie, mais aussi des systèmes de sécurité.

Selon les experts, si cet accord est signé, l'influence d'Elon Musk au sein du gouvernement américain et du système de défense augmentera encore davantage. Cela transformera SpaceX d'une simple agence spatiale en un conglomérat technologique et de défense majeur.