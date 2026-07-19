Messi s'adresse à ses coéquipiers et aux supporters avant la finale

À la veille de la finale de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messi a adressé un message émouvant aux joueurs de l'équipe nationale d'Argentine et à des millions de supporters. Le capitaine a exprimé que, cette fois, il valorise davantage le chemin parcouru ensemble par l'équipe que le trophée lui-même.

Dans les mots de Messi, outre la confiance en la victoire, on ressentait clairement une fierté immense pour ce groupe, quel que soit le résultat final.

« La plus belle chose, ce ne sont pas seulement les trophées »

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Messi a reconnu l'importance des titres remportés avec l'Argentine ces dernières années. Cependant, il a souligné que l'aspect le plus précieux pour lui a été le parcours accompli ensemble par les joueurs.

Le capitaine argentin a qualifié d'« unique » le fait de se relever après des situations difficiles, de travailler chaque jour vers un objectif commun et de partager chaque instant avec l'équipe.

« Quel que soit le résultat, cette équipe a déjà écrit une histoire que personne ne pourra effacer », a souligné Messi.

Remerciements aux coéquipiers et au staff

Dans son message, Messi ne s'est pas limité aux joueurs sur le terrain. Il a adressé des remerciements particuliers au staff technique et à toutes les personnes travaillant autour de l'équipe nationale.

Selon le capitaine, c'est cette unité qui a transformé l'équipe nationale d'Argentine en une grande famille. Malgré les défaites douloureuses, la pression et les critiques des dernières années, l'équipe a réussi à atteindre une nouvelle finale de Coupe du Monde.

Le match contre l'Espagne sera la troisième finale de Mondial dans la carrière de Messi. Il a remporté la médaille d'argent en 2014 et est devenu champion du monde avec l'Argentine en 2022.

Deux générations de stars s'affrontent en finale

L'un des événements symboliques majeurs de ce match décisif sera la première confrontation entre Messi et Lamine Yamal en tant qu'adversaires.

Lors d'une séance photo pour un calendrier caritatif réalisé en collaboration avec l'UNICEF en 2007, un jeune Messi avait été photographié en train de donner le bain au bébé Yamal. Près de 19 ans plus tard, ils entrent sur le terrain en tant que leaders de l'Argentine et de l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde.

Messi a qualifié cette coïncidence de preuve que « la vie est pleine de surprises » et a fait l'éloge du jeu de Yamal. Dans le même temps, il a exprimé l'espoir que l'ailier espagnol ne montre pas son meilleur football lors de la finale.

Quand commence le match Espagne - Argentine ?

La finale de la Coupe du Monde 2026 se déroulera au New York New Jersey Stadium, dans l'État du New Jersey, aux États-Unis.

Espagne - Argentine

Date : Dans la nuit du 19 au 20 juillet

Heure de début : 00:00, heure de Tachkent

Selon la FIFA, le match débutera le 19 juillet à 15h00, heure de New York. Cela correspond au 20 juillet à 00h00, heure de Tachkent.

L'Argentine défendra son titre de championne du monde en titre. L'Espagne, en tant que championne d'Europe, se battra pour le deuxième titre mondial de son histoire.

Pour Messi, ce n'est pas juste une finale de plus. Son message a montré une chose clairement : le sort du trophée n'est pas encore scellé, mais cette équipe argentine a déjà écrit sa propre histoire.

Selon vous, Messi terminera-t-il sa prochaine finale de Coupe du Monde par une victoire ?