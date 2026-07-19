Tuchel révèle : comment l'Angleterre a arraché la médaille de bronze ?

L'équipe nationale d'Angleterre a battu la France 6-4 lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Thomas Tuchel a déclaré après la rencontre que les joueurs étaient presque à court d'énergie, mais que c'est leur caractère qui a permis de préserver la victoire.

Les Anglais ont pris un avantage considérable en première mi-temps, mais après la pause, la France est revenue dans le match, transformant la rencontre en un véritable drame.

« La première mi-temps était fantastique, la seconde très difficile »

Tuchel a souligné que l'Angleterre avait joué les 45 premières minutes à un haut niveau. Cependant, en seconde période, les signes de fatigue des joueurs sont devenus évidents.

« La première mi-temps a été excellente, mais la seconde a été très dure. Vous avez vu à quel point un jour de repos supplémentaire est important », a déclaré l'entraîneur.

L'Angleterre menait 4-0 après la première mi-temps. La France a intensifié la pression après la pause et a réduit l'écart, mais les Anglais n'ont pas laissé échapper la victoire.

Tuchel a attiré l'attention sur le calendrier

Selon l'entraîneur anglais, la France avait eu plus de possibilités de récupération avant le match pour la troisième place.

Les Français ont eu un jour de repos supplémentaire après la demi-finale et ont moins voyagé. L'Angleterre, quant à elle, a joué après des matchs éprouvants sous une chaleur intense et en altitude.

« Leur calendrier était bien plus léger que le nôtre. Nous avons joué à la fois sous la chaleur et en altitude », a expliqué Tuchel.

Les joueurs ont souffert de crampes

Le technicien n'a pas caché son inquiétude concernant l'état physique de l'équipe avant le match. En seconde période, certains joueurs ont souffert de crampes et ont dû continuer avec beaucoup de difficultés.

« Nous étions épuisés après cette semaine, il ne nous restait presque plus d'énergie. C'est pourquoi le caractère montré par notre équipe est admirable », a-t-il ajouté.

Les joueurs rapides et techniques de la France ont mis une pression sérieuse sur une défense anglaise fatiguée. Malgré cela, les Anglais ont marqué deux buts décisifs pour porter le score à 6-4.

« Cette équipe a créé quelque chose de spécial »

Tuchel a affirmé que, bien que l'état physique des joueurs ait été préoccupant, il n'a jamais douté de leur volonté.

« Je l'ai déjà dit, cette équipe a créé quelque chose de spécial. Aujourd'hui, elle l'a prouvé une fois de plus », a déclaré le sélectionneur anglais.

Cette victoire sur la France a permis à l'Angleterre de terminer une Coupe du Monde avec une médaille pour la première fois depuis 1966. Bien qu'ils n'aient pas atteint la finale, les Anglais concluent le tournoi avec un bronze historique et un match inoubliable de dix buts.

Selon vous, la médaille de bronze de l'Angleterre à la Coupe du Monde 2026 peut-elle être considérée comme un succès ?