Husanov est-il adapté au système de Maresca ? Les 3 missions clés de la star ouzbèke à City

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Husanov est-il adapté au système de Maresca ? Les 3 missions clés de la star ouzbèke à City

«Manchester City» fait face à des changements majeurs après une saison actuelle qui n'a pas été totalement réussie. Le départ de Pep Guardiola, qui a dirigé le club pendant dix ans, ne manquera pas d'affecter le système de jeu de l'équipe.

Actuellement, les « Citizens » sont dirigés par Enzo Maresca, l'un des disciples de Guardiola. Naturellement, les fans de football ouzbeks s'intéressent beaucoup à l'avenir de Abdukodir Khusanov, qui a commencé à briller sous Guardiola, avec le nouvel entraîneur :

  • « Khusanov est-il adapté au style de jeu de Maresca ? »

  • « Le nouvel entraîneur lui fera-t-il confiance ? »

  • « Abdukodir aura-t-il un temps de jeu régulier comme la saison dernière ? »

Zamin.uz présente les analyses des experts sur cette question et les conclusions sur ce que Khusanov doit faire pour s'imposer dans le onze de départ de City.

Le style d'Enzo Maresca et les capacités d'Abdukodir Khusanov

Les experts soulignent que, lorsqu'il s'agit d'un entraîneur issu de l'école du football de position, le système d'Enzo Maresca convient globalement très bien à Abdukodir Khusanov. Le modèle utilisé par Maresca repose sur des points forts précis :

  • Ligne défensive haute : L'équipe joue haut sur le terrain et laisse beaucoup d'espace derrière.

  • Courage dans les duels : Une grande rapidité et du courage dans les duels sont exigés des défenseurs.

  • Défenseur central rapide : Dans un tel modèle tactique, un défenseur central rapide devient une nécessité fondamentale.

3 aspects clés que Khusanov doit perfectionner

Pour ne pas rester un simple défenseur « pompier » qui corrige les erreurs des autres, Abdukodir Khusanov doit développer 3 aspects importants dans son jeu :

Composante

Que doit-il améliorer ?

1

Prise de décision rapide avec le ballon

Il n'a pas besoin d'atteindre le niveau de John Stones, mais il doit apprendre plus vite quand jouer court, quand monter et quand ne pas prendre de risques.

2

Stabilité positionnelle

Les défenseurs rapides peuvent être trop confiants en pensant « je peux tout rattraper ». Au plus haut niveau, il est crucial d'anticiper et de prendre la bonne position à l'avance.

3

Communication

En Angleterre, la langue, la voix et la capacité à diriger ses partenaires sur le terrain sont aussi importantes que la vitesse. Ses débuts à City ont montré que son adaptation à la langue et aux exigences de l'équipe a été difficile.

Conclusion

Si Abdukodir parvient à intégrer ces trois éléments à son jeu, il deviendra un joueur très utile et nécessaire pour le technicien italien Enzo Maresca. Il n'a pas besoin d'être une copie de Rúben Dias ou de John Stones — il peut s'imposer à Manchester City avec son propre profil : un défenseur hybride, rapide et fort dans les duels.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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