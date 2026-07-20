Pourquoi ce petit oiseau au plumage blanc est-il surnommé « flocon de neige japonais » ?

·47·Monde
Pourquoi ce petit oiseau au plumage blanc est-il surnommé « flocon de neige japonais » ?

Connu sous le nom de « flocon de neige japonais », cet oiseau suscite un vif intérêt ces derniers temps. Il s'agit en réalité d'une sous-espèce de mésange à longue queue, qui se distingue par son apparence unique. Son corps rond, ses plumes d'un blanc éclatant et ses grands yeux expressifs le rendent inoubliable.

Il vit dans les forêts froides du Japon. Il se déplace généralement en groupe et vole avec une grande agilité entre les branches. Son vol presque silencieux crée une atmosphère paisible. C'est pourquoi ceux qui l'observent ressentent une douceur et une élégance naturelle particulières.

Cet animal est important non seulement pour son apparence, mais aussi parce qu'il nous rappelle l'équilibre fragile de la nature. L'intérêt qu'il suscite ne repose pas uniquement sur sa beauté, mais aussi sur la conscience de la nécessité de préserver l'environnement.

En ce sens, ce petit oiseau est devenu un symbole de beauté et de la nature qui exige une approche respectueuse.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tragédie en mer Noire : La Russie frappe un navire transportant du grainTragédie en mer Noire : La Russie frappe un navire transportant du grainAujourd'hui, 12:44Flammes de guerre au Moyen-Orient : les États-Unis frappent l'Iran pour la neuvième journée consécutiveFlammes de guerre au Moyen-Orient : les États-Unis frappent l'Iran pour la neuvième journée consécutiveAujourd'hui, 12:39Des séismes en série frappent le Pérou, le bilan des victimes s'alourditDes séismes en série frappent le Pérou, le bilan des victimes s'alourditAujourd'hui, 12:36Pourquoi Lamine Yamal fait-il le signe « 304 » après chaque but ?Pourquoi Lamine Yamal fait-il le signe « 304 » après chaque but ?Aujourd'hui, 12:36Tensions montent au Moyen-Orient : soldats tués, déclaration de TrumpTensions montent au Moyen-Orient : soldats tués, déclaration de TrumpAujourd'hui, 12:29Le sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le mondeLe sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le mondeAujourd'hui, 12:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois