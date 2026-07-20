Après la défaite, l'équipe nationale d'Argentine n'a pas laissé Messi seul

Après la défaite en finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Argentine a adressé un message touchant et émouvant à son capitaine Lionel Messi.

Les Argentinsont perdu 0-1 lors de la finale décisive face à l'Espagne, suite à un but encaissé durant la prolongation. Ainsi, l'équipe n'a pas pu défendre son titre de champion du monde remporté au Qatar en 2022.

Dans le message publié par l'équipe nationale, le travail, le dévouement et la contribution incomparable de Messi au football national ont été particulièrement salués.

« Tes larmes sont aussi les nôtres, capitaine. Tu nous as offert les moments les plus heureux de notre vie. Merci pour ton dévouement, ta magie et pour avoir lutté jusqu'à la dernière seconde. Nous t'aimerons pour toujours, Leo ! » indique le message.

Âgé de 39 ans, Lionel Messi s'est dirigé vers les supporters argentins dans les tribunes après avoir reçu la médaille d'argent de la Coupe du Monde. Il n'a pas pu cacher ses émotions et a versé des larmes. Ces moments poignants n'ont laissé personne indifférent, ni les milliers de fans dans le stade, ni les utilisateurs des réseaux sociaux.

Selon les informations, il s'agissait de la sixième et probablement dernière Coupe du Monde de la carrière de Messi. Le prochain Mondial aura lieu en 2030, date à laquelle Messi aura 43 ans.