Le président argentin Javier Milei a confirmé qu'un jour férié serait décrété dans le pays en l'honneur de l'équipe nationale, malgré la défaite en finale de la Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord. Bien que l'équipe ait perdu la finale contre l'Espagne, le chef de l'État estime que le travail des joueurs et du staff technique durant le tournoi mérite d'être salué. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le gouvernement argentin a pris une décision inattendue en accordant à l'équipe le droit de choisir la date précise des célébrations. Les représentants de l'« Albiceleste », battus 1-0 sur un but unique de Ferran Torres, ont reçu le soutien du président malgré leur échec à conserver le titre mondial.

Une décision inattendue et la controverse publique

Cette décision a suscité un vif débat au sein de la société argentine. De nombreux supporters et experts estiment qu'il est illogique de décréter une fête nationale pour une équipe qui n'a pas réussi à cadrer le moindre tir en finale et qui a terminé à la deuxième place. Certains citoyens ont même soupçonné une erreur technique.

Le président Javier Milei n'avait pas assisté personnellement à la finale à New York en raison de ses convictions superstitieuses. Cependant, il a expliqué sa décision sur les réseaux sociaux : « Compte tenu des préoccupations concernant la célébration des résultats obtenus par notre équipe nationale, j'annonce que le jour choisi par les joueurs et le staff technique pour célébrer sera déclaré jour férié ».

Le chef de l'État a également défendu Lionel Messi et ses coéquipiers, soulignant qu'ils s'étaient battus jusqu'au bout. « Merci beaucoup, les joueurs. Nous nous sommes battus courageusement jusqu'à la fin. L'Argentine est toujours au sommet », a ajouté Milei dans une autre publication.

Lionel Messi et l'avenir de l'équipe

Actuellement, le staff technique de l'équipe nationale d'Argentine fait face à un défi majeur. Les spécialistes dirigés par Lionel Scaloni doivent trouver de nouveaux talents pour remplacer les joueurs vétérans qui se préparent à quitter la scène internationale. À cet égard, la situation concernant le capitaine Lionel Messi reste particulièrement floue.

Selon les spéculations, il s'agissait de la sixième et dernière Coupe du Monde pour Lionel Messi, âgé de 39 ans. La star, qui évolue actuellement à l'Inter Miami, n'a pas encore fait de déclaration officielle sur la fin de sa carrière internationale. Les supporters soulignent que le processus de renouvellement de l'équipe serait plus bénéfique que les célébrations.