Le sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le monde

À Oakland, en Californie, des pompiers ont porté secours à un petit pigeon épuisé par la fumée. L'oiseau avait des difficultés à respirer à cause de l'épaisse fumée dégagée lors de l'incendie.

Les sauveteurs sur place ont placé un masque à oxygène sur le pigeon. Après quelques instants, l'oiseau a repris son souffle et a commencé à se sentir mieux.

Le pigeon s'est ensuite envolé par ses propres moyens. Cet événement a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs saluent le fait que les pompiers ne soient pas seulement attentifs aux humains, mais aussi aux animaux.