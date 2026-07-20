Le sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le monde

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Le sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le monde

À Oakland, en Californie, des pompiers ont porté secours à un petit pigeon épuisé par la fumée. L'oiseau avait des difficultés à respirer à cause de l'épaisse fumée dégagée lors de l'incendie.

Les sauveteurs sur place ont placé un masque à oxygène sur le pigeon. Après quelques instants, l'oiseau a repris son souffle et a commencé à se sentir mieux.

Le pigeon s'est ensuite envolé par ses propres moyens. Cet événement a attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs saluent le fait que les pompiers ne soient pas seulement attentifs aux humains, mais aussi aux animaux.

CalifornieIncendieSauvetageAnimauxPompiers
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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