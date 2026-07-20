Les larmes de Messi après la finale font réagir sur les réseaux sociaux

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est conclue par la victoire de l'Espagne. Les Espagnols ont battu l'équipe d'Argentine 1-0, devenant ainsi champions du monde.

Après le match, le capitaine de l'Argentine Lionel Messi a laissé parler ses émotions. Il n'a pas pu cacher ses larmes après la défaite en finale. Les images capturant ces moments sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

L'état de Messi a ému de nombreux fans de football. On dit que sa longue carrière en équipe nationale, la pression intense et la défaite en finale sont à l'origine de cette émotion.

L'Espagne a remporté le match décisif grâce à un seul but. L'Argentine, quant à elle, n'a pas réussi à défendre son titre et termine le tournoi à la deuxième place.