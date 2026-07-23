Le Real choisit Rodri, mais City réclame 100 millions d'euros

Le « Real Madrid » a pris une décision finale concernant l'achat du milieu de terrain de « Manchester City ». Selon L'Equipe, le club espagnol souhaite intégrer le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 à son effectif.

Cependant, il existe un obstacle majeur au transfert : « Manchester City » n'a pas l'intention de laisser partir le joueur de 30 ans pour moins de 100 millions d'euros. On ignore encore si les Madrilènes accepteront cette exigence ou s'ils tenteront de faire baisser le prix.

Le Real a pris une décision concernant Rodri

Selon la source, la direction du Real a désigné Rodri comme candidat principal pour renforcer le centre du terrain.

Le joueur espagnol se distingue par son contrôle du ballon, sa capacité à lancer les attaques et ses actions fiables devant la ligne défensive. Son expérience et ses performances de haut niveau ont renforcé l'intérêt des Madrilènes.

Néanmoins, il n'y a aucune information sur un accord officiel entre les clubs. Pour l'instant, l'information concerne uniquement le plan de transfert et le prix fixé par City.

Manchester City réclame 100 millions d'euros

Le club anglais ne veut pas laisser partir facilement l'un de ses leaders. Selon le rapport, les « Citizens » veulent gagner 100 millions d'euros sur le transfert de Rodri.

Le contrat actuel du joueur court jusqu'à l'été 2027. Cela pourrait compliquer légèrement la position de Manchester City dans les négociations.

Si aucun nouveau contrat n'est signé, la probabilité que le prix de transfert de Rodri baisse avec le temps augmentera. C'est pourquoi le Real pourrait envisager d'attendre ou de mener des négociations actives pour conclure l'accord à un prix inférieur.

Le Real paiera-t-il une telle somme ?

100 millions d'euros représentent un investissement important pour un joueur de 30 ans. Bien que le talent de Rodri et son apport immédiat à l'équipe soient incontestables, son âge devient une partie importante de la décision de transfert.

Ces dernières années, le Real a investi de grosses sommes principalement dans des joueurs jeunes dont la valeur pourrait augmenter à l'avenir. Rodri, en revanche, serait recruté comme un leader prêt à l'emploi, mais avec des possibilités de revente limitées par la suite.

C'est pourquoi la réaction des Madrilènes à l'exigence de 100 millions d'euros déterminera le sort du transfert.

Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026

Rodri a été l'un des joueurs clés de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026. Ses performances constantes tout au long du tournoi ont été reconnues, et il a été élu meilleur joueur du Mondial.

L'Espagne a remporté la Coupe du Monde en battant l'Argentine 1-0 en finale. Après ce succès, l'intérêt pour Rodri a encore augmenté.

Le transfert n'est pas encore officiel

À l'heure actuelle, aucune déclaration officielle n'a été faite par le Real, Manchester City ou Rodri concernant un éventuel transfert.

Si les Madrilènes parviennent à un accord sur le prix, le retour de Rodri en Espagne pourrait devenir l'un des plus gros transferts du mercato estival. Pour l'instant, la question principale reste ouverte : le Real paiera-t-il 100 millions d'euros pour un champion du monde de 30 ans ?