Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...

·74·Жамият
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...

Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг тўй маросимидан янги лавҳалар тарқалди. Унда меҳмонлар учун ташкил этилган одатий фотозонадан фарқли, ўзига хос автограф олиш жараёни акс этган.

Тадбир иштирокчилари камера қаршисидаги шаффоф ойнага маркер билан имзо чекиб, ёдгорлик ёзувларини қолдирган.

Меҳмонлар камера олдида автограф қолдирди

Кадрларда тўйга ташриф буюрган меҳмонлар навбат билан махсус фотозонага яқинлашаётганини кўриш мумкин.

Улар шаффоф ойнага ўз имзосини туширган, айримлари эса турли белгилар ва қисқа тилаклар ёзган. Камера ойна ортидан суратга олгани учун автограф қолдириш жараёни видеода жуда таъсирли кўриниш ҳосил қилган.

Бу ғоя оддий табрикларни Аббосбек Файзуллаев ва унинг оиласи учун эсдалик видеога айлантирган.

Тўй муҳитига жонли оркестр ҳамроҳлик қилди

Тарқалган лавҳаларда очиқ осмон остида жонли мусиқа ижро этаётган катта оркестр ҳам кўринади.

Қора либосдаги созандалар ва ҳашаматли бино фонидаги безаклар маросимга алоҳида муҳит бағишлаган. Оқ гуллар, классик услубдаги декорациялар ва жонли мусиқа тадбирнинг ҳар бир қисми пухта режалаштирилганини кўрсатади.

Оддий фотозона эмас, эсдаликка айланган ғоя

Шаффоф ойнага автограф қолдириш усули сўнгги йилларда тантанали маросимларда оммалашаётган креатив ғоялардан бири ҳисобланади.

Унинг ўзига хос жиҳати шундаки, меҳмоннинг юзи, ҳиссиёти ва ёзуви бир кадрда акс этади. Натижада оддий имзо эмас, балки ҳар бир иштирокчининг алоҳида видеопортрети ҳосил бўлади.

Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги мазкур жараён ҳам ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди. Тўйдан тарқалаётган янги кадрлар маросимдаги ҳали кўпчилик кўрмаган қизиқарли тафсилотларни очиб бермоқда.

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Бугун, 11:30Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиТошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиБугун, 11:022026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқландиБугун, 09:57Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаЖазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 05:27Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда