Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...
Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг тўй маросимидан янги лавҳалар тарқалди. Унда меҳмонлар учун ташкил этилган одатий фотозонадан фарқли, ўзига хос автограф олиш жараёни акс этган.
Тадбир иштирокчилари камера қаршисидаги шаффоф ойнага маркер билан имзо чекиб, ёдгорлик ёзувларини қолдирган.
Меҳмонлар камера олдида автограф қолдирди
Кадрларда тўйга ташриф буюрган меҳмонлар навбат билан махсус фотозонага яқинлашаётганини кўриш мумкин.
Улар шаффоф ойнага ўз имзосини туширган, айримлари эса турли белгилар ва қисқа тилаклар ёзган. Камера ойна ортидан суратга олгани учун автограф қолдириш жараёни видеода жуда таъсирли кўриниш ҳосил қилган.
Бу ғоя оддий табрикларни Аббосбек Файзуллаев ва унинг оиласи учун эсдалик видеога айлантирган.
Тўй муҳитига жонли оркестр ҳамроҳлик қилди
Тарқалган лавҳаларда очиқ осмон остида жонли мусиқа ижро этаётган катта оркестр ҳам кўринади.
Қора либосдаги созандалар ва ҳашаматли бино фонидаги безаклар маросимга алоҳида муҳит бағишлаган. Оқ гуллар, классик услубдаги декорациялар ва жонли мусиқа тадбирнинг ҳар бир қисми пухта режалаштирилганини кўрсатади.
Оддий фотозона эмас, эсдаликка айланган ғоя
Шаффоф ойнага автограф қолдириш усули сўнгги йилларда тантанали маросимларда оммалашаётган креатив ғоялардан бири ҳисобланади.
Унинг ўзига хос жиҳати шундаки, меҳмоннинг юзи, ҳиссиёти ва ёзуви бир кадрда акс этади. Натижада оддий имзо эмас, балки ҳар бир иштирокчининг алоҳида видеопортрети ҳосил бўлади.
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги мазкур жараён ҳам ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди. Тўйдан тарқалаётган янги кадрлар маросимдаги ҳали кўпчилик кўрмаган қизиқарли тафсилотларни очиб бермоқда.
…