L'ancien défenseur de Manchester United, Mikaël Silvestre, a partagé ses réflexions sur la situation actuelle et les objectifs futurs du club. L'ancien international français, quadruple champion d'Angleterre sous Sir Alex Ferguson, a minimisé les chances des « Red Devils » de remporter la Premier League dans les années à venir. Selon lui, l'équipe n'est pas encore prête pour les grands titres. C'est ce que rapporte Goal.com .

Bien que des changements positifs soient observés à Old Trafford, Silvestre a souligné qu'il reste beaucoup à faire dans l'effectif et la gestion du club. Dans une interview accordée à Goal.com, il a déclaré qu'il était « trop tôt » pour que Manchester United puisse prétendre au titre lors de la saison 2026-2027. Cela indique que les succès rapides attendus par les supporters pourraient encore tarder.

La direction du club, notamment Sir Jim Ratcliffe et le groupe INEOS, prévoit de réaliser un projet de nouveau stade de 2 milliards de livres sterling, surnommé le « Wembley du Nord » à Manchester. De plus, le programme « Project 150 » a été annoncé, visant à faire des équipes masculine et féminine des forces dominantes du pays d'ici le 150e anniversaire du club. Cependant, les résultats sur le terrain pourraient ne pas évoluer aussi vite que les infrastructures.

La stabilité, objectif principal

Depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United n'a jamais remporté le titre de Premier League. Des entraîneurs, de David Moyes à Ruben Amorim, ont tenté de ramener l'équipe à sa gloire passée, mais cette tâche reste presque impossible. Michael Carrick, qui dirige actuellement l'équipe, fait face à la même lourde responsabilité.

Selon Silvestre, il est plus important pour l'équipe de construire son propre jeu que de rivaliser avec son voisin, Manchester City. « Ils sont la meilleure équipe de Manchester depuis de nombreuses années, et cela n'a pas d'importance pour le moment. L'essentiel est de tirer les leçons des erreurs de la saison dernière pour devenir une équipe plus forte et plus stable », déclare l'ancien défenseur.

L'ancien joueur a souligné que la mission principale du club est de participer régulièrement à la Ligue des Champions et d'atteindre progressivement le niveau de champion. À son avis, pour les supporters, la différence avec Manchester City ne compte que les jours de derby, mais d'un point de vue stratégique, la progression globale de l'équipe doit être la priorité.

Transferts futurs et attentes

Manchester United travaille activement au renforcement de son effectif. Bien que certains experts estiment que quelques transferts intelligents pourraient ramener l'équipe au sommet, Silvestre souligne que ce processus prendra du temps. Selon lui, il est impératif de laisser plus de temps au staff technique dirigé par Michael Carrick pour atteindre la stabilité.

En conclusion, Manchester United mise sur des projets à long terme pour restaurer sa glorieuse histoire. L'avertissement d'un joueur expérimenté comme Silvestre sert à préparer les supporters à la réalité. Alors que le niveau de compétition en Premier League augmente, les « Red Devils » auront besoin non seulement de fonds, mais aussi de patience.