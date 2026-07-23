Luis Suárez au niveau de Lionel Messi : l'entraîneur de l'Inter Miami encense l'attaquant légendaire

L'entraîneur de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, a fait l'éloge de l'attaquant Luis Suárez, le plaçant au même niveau que le légendaire Lionel Messi. Lors du match de MLS contre le Chicago Fire, le vétéran uruguayen a impressionné tout le monde par son talent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après une pause de sept semaines due à la Coupe du Monde, l'Inter Miami a accueilli le Chicago Fire et s'est imposé 3-2. Lionel Messi n'a pas participé à cette rencontre car il était en vacances, mais Luis Suárez l'a dignement remplacé. L'attaquant uruguayen, portant le brassard de capitaine, a réussi à inscrire un doublé.

Robert Lewandowski battu pour ses débuts

Ce match s'est soldé par une défaite pour la star polonaise Robert Lewandowski, qui faisait ses débuts avec le Chicago Fire. L'attaquant expérimenté, arrivé en MLS en provenance du FC Barcelone, a joué 62 minutes avec sa nouvelle équipe. Après le match, Lewandowski a souligné qu'il n'avait eu que deux jours d'entraînement avec ses coéquipiers et qu'il avait besoin de temps pour s'adapter pleinement.

Le but de la victoire pour l'Inter Miami a été inscrit à la 87e minute par Preston Plambeck, issu de l'académie. Le jeune joueur n'a pas pu cacher son émotion après son premier but en MLS et s'est dit heureux d'avoir offert les trois points à son équipe.

Hoyos : « De tels joueurs sont irremplaçables »

Lors de la conférence de presse d'après-match, Guillermo Hoyos a souligné l'intelligence tactique de Luis Suárez, âgé de 39 ans. Selon Goal.com, l'entraîneur considère Suárez et Messi comme des joueurs d'un niveau exceptionnel.

« Tout comme notre numéro 10 (Messi), Luis est un joueur capable de faire une grande différence sur le terrain. Grâce à leur expérience, ils font preuve d'une intelligence tactique remarquable. Ils connaissent leur corps et leurs capacités mieux que le staff technique. À l'avenir, il sera difficile de trouver des joueurs capables de remplacer des footballeurs de ce calibre », a déclaré Hoyos.

Cette victoire est cruciale pour l'Inter Miami afin de consolider sa position au classement. L'équipe a prouvé qu'elle pouvait obtenir des résultats même en l'absence de ses stars, ce qui renforce ses chances dans la course au titre.