L’application Outernet transforme les publications des réseaux sociaux en aventures

L’habitude de simplement enregistrer des lieux et événements intéressants du monde numérique, puis de les oublier, est familière à beaucoup de gens. ixbt.com rapporte que la start-up Outernet, fondée par Daniel Egan et Athena Leong, entend résoudre ce problème avec une nouvelle application mobile qui encourage les utilisateurs à être actifs dans le monde réel. La plateforme transforme les informations découvertes en ligne en itinéraires prêts à l’emploi pour explorer les rues et voyager à travers la ville. Techcrunch.com en fait état.

Le nom de l’application résume clairement son idée centrale : elle sert à faire sortir l’utilisateur d’Internet et de ses quatre murs pour l’emmener dans la nature ou dans les rues de la ville. En parcourant TikTok ou Instagram, les utilisateurs découvrent souvent un café intéressant, une exposition ou un événement, puis les « enregistrent ». Cependant, ces idées sont vite oubliées sous le flot incessant de contenu. Outernet vise à supprimer ces obstacles et à devenir un moteur de motivation pour les aventures dans le monde réel.

Fonctionnement et fonctionnalités de l’application

Outernet a été conçu pour être aussi pratique que possible. Lorsqu’ils consultent des publications sur TikTok ou Instagram, les utilisateurs n’ont qu’à appuyer sur le bouton de partage et à sélectionner Outernet dans la liste. Il est également possible de copier directement des liens intéressants dans l’application ou d’importer une photo d’un prospectus trouvé dans la rue.

Grâce aux technologies d’intelligence artificielle, l’application effectue les tâches suivantes :

Elle extrait automatiquement les informations importantes, comme la date, l’heure et le lieu d’un événement ;

Elle regroupe toutes les découvertes dans un fil chronologique unique ;

Elle organise séparément les lieux sans date précise dans des onglets distincts ;

distincts ; Elle permet l’intégration avec Apple Calendar ou Google Calendar.

Activité dans le monde réel et projets futurs

Contrairement à des applications alternatives comme Albo, Tabi ou Plotline, Outernet est porté par des fondateurs qui possèdent une grande expérience de l’organisation d’événements et de jeux hors ligne. Daniel Egan a travaillé sur les produits chez LinkedIn, mais son principal objectif était de surprendre les gens de manière inattendue.

L’application envoie des notifications spéciales pour rappeler aux utilisateurs leurs projets enregistrés. Après la visite des lieux indiqués, ils peuvent également les « tamponner », ce qui constitue progressivement leur propre passeport d’aventures. Cette approche aide les technologies modernes à rendre la vie quotidienne plus riche et plus intéressante.