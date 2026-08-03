Le flagship Honor Robot Phone : appareils photo 200 MP et batterie 7060 mA·ch

La marque Honor s’apprête à présenter un nouveau flagship, le smartphone Honor Robot Phone, qui combine un design original et des technologies avancées. À quelques jours de la présentation officielle, selon ixbt.com, le célèbre insider Digital Chat Station a révélé toutes les principales caractéristiques techniques du futur appareil. Ce gadget attire l’attention en réunissant des dimensions compactes, une puissance élevée et des fonctionnalités avancées. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par l’insider, le nouveau smartphone sera équipé d’un écran plat de 6,3 pouces offrant une définition de 2640 x 1216 pixels. Sa luminosité maximale atteindra 6800 nits, tandis qu’un revêtement antireflet spécial permettra de lire parfaitement l’image même en plein soleil. L’appareil fonctionnera avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen5, garantissant des performances élevées.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

L’un des aspects les plus impressionnants du smartphone est sa batterie. Son boîtier compact abritera une imposante batterie de 7060 mA·ch, compatible avec une recharge de 120 W. L’appareil sera également équipé de trois puces propriétaires : C1 pour améliorer la qualité des communications, E2 pour optimiser l’efficacité énergétique et H1 pour le traitement des images.

Honor a également réalisé un important travail sur les capacités optiques. Le gadget sera doté de deux modules photo de 200 mégapixels. Le module principal intégrera un capteur au format optique 1/1,28 pouce, un objectif F/1,6 et une distance focale équivalente de 23 mm. Le second module, doté d’un objectif périscopique, embarquera un capteur 1/1,4 pouce et un objectif à ouverture F/2,6 offrant un zoom optique de 2,7 fois.

Futures collaborations et présentation

Afin d’améliorer encore les capacités photo de l’appareil, Honor a établi un partenariat stratégique avec ArcSoft, un leader des technologies de photographie computationnelle. Les algorithmes d’ArcSoft devraient être utilisés à toutes les étapes, de la capture des images au résultat final.

La présentation officielle du Honor Robot Phone est fixée au 12 août, et le smartphone sera commercialisé au moins en argent et en gris. Selon l’entreprise, le nombre de précommandes pour ce modèle a établi un record absolu dans l’histoire de la marque, dépassant celui de tous les précédents appareils Honor.