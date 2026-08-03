La start-up américaine Base Power lève 1 milliard de dollars pour ses batteries résidentielles

Contrairement à l’approche traditionnelle du secteur de l’énergie, fondée sur de vastes sites et d’immenses sous-stations, l’entreprise américaine Base Power a choisi une autre façon de résoudre les pénuries d’électricité. Cette start-up démontre que l’installation de petites batteries dans les jardins des particuliers peut préserver et renforcer le réseau électrique général. Selon The Wall Street Journal, l’entreprise a réussi à lever 1 milliard de dollars supplémentaires lors de son dernier tour de financement. TechCrunch.com rapporte que.

À l’issue de ce tour de financement de série D, la valeur de marché totale de l’entreprise basée au Texas a été estimée à 13 milliards de dollars. Fait notable, cette importante réussite financière intervient moins d’un an après le précédent tour d’un milliard de dollars. Aujourd’hui, les équipes de Base Power installent environ 100 batteries domestiques par jour et prévoient de doubler ce chiffre d’ici la fin de l’année. Cela signifie qu’environ 8 mégawatt-heures de capacité de stockage d’énergie sont ajoutés chaque jour.

Appareil Base Core et conditions de service

Dans le sillage de cette actualité financière, Base Power a également présenté sa nouvelle batterie domestique, baptisée Base Core. Fabriqué dans l’usine de l’entreprise à Austin, au Texas, l’appareil offre une capacité de stockage de 39.2 kilowatt-heures, nettement supérieure à celle des produits concurrents. Les clients peuvent choisir une ou deux batteries selon leurs besoins. L’entreprise opère actuellement au Texas et dans l’Illinois.

Contrairement à la plupart des entreprises qui installent des batteries domestiques, Base Power n’exige pas de paiement initial de plusieurs milliers de dollars. Le système est proposé sous forme d’abonnement. Dans la région de Houston, l’installation d’une batterie coûte 695 dollars, avec des frais mensuels de 19 dollars et un tarif de 13.1 cents pour chaque kilowatt-heure d’électricité consommé. Grâce à ces batteries, dont elle reste propriétaire, l’entreprise peut revendre au réseau l’électricité excédentaire lorsque la demande augmente fortement.

Pénuries d’énergie et surcharge du réseau

Ce tour de financement intervient alors que la demande d’électricité augmente fortement sous l’effet de la numérisation de l’économie, de l’électrification à grande échelle et de la construction rapide de centres de données pour l’intelligence artificielle. Bien que le réseau électrique américain se soit étendu ces dernières années, cette hausse soudaine de la demande a provoqué de fortes tensions dans de nombreuses régions, notamment sur le réseau PJM, qui comprend de nombreux centres de données.

Certaines parties de l’Illinois où Base Power exerce ses activités appartiennent également à la zone du réseau PJM. Sur les marchés réglementés, l’entreprise collabore étroitement avec les services publics locaux pour installer des batteries chez les clients et réduire la pression sur les réseaux électriques. Sur les marchés réglementés comme déréglementés, les propriétaires peuvent utiliser ces batteries pour alimenter leur maison sans interruption en cas de coupure imprévue.

Ces batteries, d’une capacité proche de 40 kilowatt-heures, peuvent fournir une alimentation de secours pendant une journée ou davantage. Le dernier tour de financement a été mené par les fonds Ribbit, Addition, Valor Equity Partners et Strategic Investment Group de JPMorganChase. De grands investisseurs tels qu’Altimeter, D1 Capital Partners, Sands Capital, Coatue, Layer Global, Energy Impact Partners, Thrive Capital, a16z, Lightspeed, Trust Ventures et CapitalG ont également participé à l’opération. Base Power a été fondée par Zach Dell, qui en est le directeur général.