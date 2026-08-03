Apple conteste la demande du gouvernement britannique sur les données chiffrées

Comme le rapporte Techcrunch.com.

Selon le Financial Times, Apple a officiellement engagé une bataille juridique contre la nouvelle demande du gouvernement britannique visant à lui accorder l’accès aux données chiffrées des utilisateurs. Cette confrontation risque de provoquer un nouvel affrontement majeur entre les géants de la technologie et les autorités publiques sur la vie privée et la sécurité nationale.

Il est rapporté qu’Apple a déposé une plainte auprès de l’Investigatory Powers Tribunal, chargé d’examiner les affaires liées à la surveillance gouvernementale au Royaume-Uni. Cette démarche fait suite à une « notification de capacités techniques » confidentielle émise par le gouvernement l’année dernière.

Ordres secrets et problème du chiffrement

Cette notification constitue une ordonnance légale secrète obligeant le gouvernement à obtenir les données des utilisateurs, même lorsqu’elles sont chiffrées. Selon ses détracteurs, une telle demande revient à exiger d’Apple la création d’une porte dérobée dans les sauvegardes cloud lorsque la fonction Advanced Data Protection (ADP) est activée.

Rappelons que la fonction ADP permet le chiffrement de bout en bout et que personne, à l’exception du client, pas même Apple, ne peut accéder aux données. Il s’agit d’une étape importante pour garantir la confidentialité des utilisateurs.

Historique des procès et conséquences

Cette nouvelle procédure judiciaire a débuté un an après le premier affrontement similaire entre Apple et le gouvernement britannique. Au début de 2025, les autorités londoniennes avaient envoyé à Apple une ordonnance secrète exigeant l’accès aux sauvegardes iCloud chiffrées des utilisateurs. Cependant, cette ordonnance a ensuite été annulée après l’intervention de l’administration Trump.

Après la première ordonnance, l’entreprise avait réagi en supprimant pour les utilisateurs britanniques la possibilité d’utiliser la fonction ADP. Puis, en octobre, le gouvernement britannique a émis une deuxième ordonnance, que Apple conteste actuellement.