L'entraîneur de Chelsea Xabi Alonso explique pourquoi il n'a pas remplacé Romeo Lavia

Après la victoire 3-0 de Chelsea contre le Milan italien lors d'un nouveau match amical disputé à Jakarta, l'entraîneur des Blues, Xabi Alonso, a expliqué les raisons de son approche ferme envers le milieu de terrain Romeo Lavia pendant la rencontre. Cette victoire a constitué une étape importante de la préparation de l'équipe pour la saison. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon des informations relayées par les sources officielles de Chelsea, le technicien espagnol a permis à Lavia, qui montrait des signes de fatigue sur le terrain, de jouer jusqu'au bout. Xabi Alonso a souligné qu'il avait pris cette décision délibérément afin d'aider le joueur à surmonter son blocage psychologique.

Un match complet pour surmonter un blocage psychologique

Lors de l'interview d'après-match, Xabi Alonso est revenu sur son style de management. Selon lui, Romeo Lavia avait un certain blocage mental à l'idée de jouer les 90 minutes dans leur intégralité.

«Romeo Lavia a un blocage mental concernant le fait de jouer 90 minutes. Il était fatigué, mais j'ai dit : “Laissez-le jouer, laissez-le jouer…” Nous lui avons permis d'aller au bout des 90 minutes et, même s'il était fatigué à la fin, je pense qu'il était vraiment heureux», a expliqué l'entraîneur de Chelsea.

Cette rencontre, disputée au stade Gelora Bung Karno, était le deuxième match complet de 90 minutes joué par Lavia au cours des trois dernières années. Arrivé à Chelsea en août 2023 pour 53 millions de livres sterling, le joueur de 22 ans avait été privé de plus de 80 rencontres avec le club londonien en raison de blessures récurrentes à la cuisse et au genou.

La réussite personnelle du joueur et la réaction de ses coéquipiers

Après la rencontre, Romeo Lavia a remercié le personnel médical qui lui a permis de participer à un match complet de préparation. Dans une interview accordée au site officiel du club, il a déclaré être satisfait de sa condition physique.

«Je suis très heureux d'avoir joué 90 minutes et je me sens bien», a déclaré Lavia. «La confiance est le fruit du travail réalisé avec tout le personnel du club, qui m'a aidé à effectuer une bonne préparation et à commencer fort la saison».

Le jeune milieu de terrain a ajouté qu'il prenait plaisir à travailler sous les ordres de Xabi Alonso et que les idées de l'entraîneur s'intégraient rapidement au sein de l'équipe. Cette performance importante et la détermination du joueur n'ont pas échappé à ses coéquipiers.

Le défenseur de Chelsea Wesley Fofana a notamment publié sur les réseaux sociaux une photo avec Romeo Lavia et Levi Colwill, saluant tout particulièrement sa volonté et lui adressant ses vœux chaleureux.