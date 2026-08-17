Officiel : un nouvel entraîneur nommé à la tête de l’équipe nationale d’Écosse !

Une nouvelle ère commence dans le football écossais. La Fédération écossaise de football (SFA) a officiellement annoncé la nomination du prometteur technicien belge de 39 ans Sébastien Pocognoli au poste de sélectionneur de l’équipe nationale.

Le technicien a signé avec les Écossais un contrat initial de deux ans et dirigera l’équipe lors de la nouvelle saison de la Ligue des nations de l’UEFA ainsi que des prochains matchs de qualification.

Un titre attendu pendant 90 ans avec l’Union et la reconnaissance européenne

Malgré son jeune âge, Sébastien Pocognoli s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus talentueux et modernes du continent :

Une sensation historique en Belgique : Dès sa première saison à la tête d’une équipe professionnelle, Pocognoli a remporté le championnat de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise — le premier titre du club depuis 90 ans ;

La Ligue des champions de l’UEFA et la Supercoupe : Il a qualifié l’Union pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA pour la première fois de son histoire et a remporté la Supercoupe de Belgique ;

Entraîneur de l’année en Belgique : Après avoir été élu meilleur entraîneur du pays, il a pris les commandes de l’AS Monaco en France en 2025, avant de quitter le club en juin après une 7e place en Ligue 1.

Le départ de Clarke après la Coupe du monde 2026 et un nouveau défi

Le poste de sélectionneur de l’Écosse était vacant depuis la Coupe du monde 2026 :

Le départ de Steve Clarke : Steve Clarke, qui a dirigé l’équipe nationale pendant de nombreuses années, a quitté son poste de son plein gré après l’élimination des Écossais en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ;

L’objectif de la Fédération écossaise : Les dirigeants veulent rajeunir l’équipe nationale sous la direction de Sébastien Pocognoli et la ramener dans l’élite européenne en instaurant un style de jeu offensif et moderne.

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