L'équipe nationale d'Écosse s'impose face à Haïti lors de la première journée

La compétition intense se poursuit lors de la Coupe du Monde 2026 historique, organisée sur les terrains verts d'outre-Atlantique. Alors qu'une atmosphère de football chaleureuse règne, la première journée du groupe C s'est achevée, révélant les premiers leaders du quatuor. Dans le magnifique Gillette Stadium de Foxborough, l'Écosse, représentant européen, a affronté Haïti, venu du continent nord-américain.

Dans ce choc où les points étaient cruciaux, les maîtres écossais du ballon rond ont décroché une courte mais précieuse victoire.

L'unique but de la victoire signé John McGinn

Le match a débuté comme prévu avec des attaques incessantes et une lutte acharnée des deux côtés. À la 28e minute, le milieu de terrain expérimenté de l'Écosse, John McGinn, a trouvé le chemin des filets, faisant exploser de joie les milliers de supporters européens présents au stade.

Malgré les efforts des joueurs haïtiens pour égaliser, la défense écossaise et son gardien ont fait preuve d'une grande solidité pour garder leur cage inviolée. Ainsi, cette victoire 1-0 offre à l'Écosse ses trois premiers points.

Vous pouvez consulter les résultats de la 1ère journée du groupe C et le classement actuel via le tableau analytique suivant :

Phase de groupe et journée Équipes Score officiel Buteur et minute Stade Leader actuel du groupe Groupe C, 1ère journée Haïti — Écosse 0 : 1 John McGinn (28e minute) Gillette Stadium

(Foxborough) Écosse

(avec 3 points) Groupe C, 1ère journée Brésil — Maroc 1 : 1 — — —

Surprise dans le groupe C : le Brésil perd des points

Rappelons qu'un résultat surprenant avait été enregistré lors du match d'ouverture de ce groupe. L'un des favoris de la compétition, le Brésil de Carlo Ancelotti, a fait match nul 1-1 contre le Maroc, perdant ainsi des points précieux.

Grâce à ce résultat, l'Écosse, après sa victoire contre Haïti, devient seule leader du groupe C avec 3 points. Des matchs encore plus passionnants attendent les fans.

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